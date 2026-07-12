Reggio Calabria, Gioacchino Criaco terzo ospite dei Caffè letterari del Rhegium Julii

Dopo le due brillanti serate con Emanuele Trevi e Paolo Di Paolo il terzo appuntamento dei Caffè letterari si annuncia come un grande abbraccio della Città ad uno dei suoi figli più apprezzati: Gioacchino Criaco, lo scrittore che il 13 luglio torna all’attenzione dei lettori con un novo libro: Dove canta il cuculo, editore Piemme. Una storia dura, drammatica perché il cuculo non prepara il proprio nido, ruba quello di altre madri inconsapevoli, uccidendone la prole. Dove canta, la vita si spegne. Dal cuore pulsante dei sotterranei di Toronto fino ai villaggi arroccati dell’Aspromonte, terra intrisa di riti e violenza, si innesca una reazione a catena che riapre un conto lasciato in sospeso per decenni. Come altri grandi autori prima di lui, Gioacchino Criaco riesce con estremo talento a mescolare gli stilemi del thriller e quelli della tragedia greca, parlando di radici e delitti, scavando nella profondità più nera delle passioni umane.

Come scrittore ha avvertito profondamente l’esigenza di lavorare per il recupero della immagine più consona della montagna calabrese

Giacchino Criaco nasce ad Africo sulla costa jonica calabrese dell’Aspromonte. Come scrittore ha avvertito profondamente l’esigenza di lavorare per il recupero della immagine più consona della montagna calabrese.. Nel 2008 pubblica Anime nere (Rubbettino), un romanzo di grande impatto socio-culturake da cui viene tratto un film premiato con il David di Donatello e il Nastro d’Argento.. Seguono Zefira (2009, Rubbettino), American Taste (2011, Rubbettino), Perduta gente (2012, lantana), Bel Paese (2013, Metalliè Paris), La strategia del porco (2013, Lo Straniero), Il Saltozoppo ( 2015, Feltrinelli), La maligredi ( 2018,Feltrinelli), La soie e le fusil (2018,Metalliè), L’ultimo Drago d’Aspromonte ( 2020, Rizzoli), Il custode delle parole (2022, Feltrinelli). Ha vinto il Premio Rhegium Julii per la narrativa. A interloquire con Gioacchino Criaco, Ottavio Amaro, Chiara Ortuso, Vincenzo Misiani. I saluti, come di rito saranno dei Presidenti dei sadalizi Circolo tennis.