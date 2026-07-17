Reggio Calabria, furioso incendio nella zona nord della città: nube di fumo nero su Gallico e Archi | FOTO

Un grosso incendio è divampato nella zona collinare nord di Reggio Calabria, nel territorio compreso tra Catona e Gallico, nei pressi dell’area di Arghillà. Le fiamme stanno generando una situazione particolarmente visibile anche a distanza, a causa della presenza di una enorme colonna di fumo nero che si è sollevata dalla zona interessata dal rogo. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause che hanno provocato l’incendio né sull’estensione precisa dell’area coinvolta.

La colonna di fumo avvolge Gallico e Archi

Il fumo prodotto dall’incendio sta interessando in modo significativo la parte settentrionale del territorio comunale. La nube di fumo nero sta infatti avvolgendo le zone di Gallico e Archi, rendendo il rogo ben visibile da diversi punti della città. La densità della colonna di fumo rappresenta l’elemento di maggiore evidenza dell’incendio, che si sta sviluppando nell’area collinare situata nei pressi di Arghillà. Il fumo sta progressivamente occupando una porzione sempre più ampia del cielo sopra i quartieri della zona nord di Reggio Calabria.