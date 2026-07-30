Reggio Calabria, fuga dal caldo: ATAM porta i reggini nel fresco di Gambarie | INFO UTILI

“ESTATE È… ANCHE MONTAGNA! Quando il caldo si fa sentire, c’è un’altra estate da vivere: quella tra i boschi e l’aria fresca dell’Aspromonte. Con la Linea 319 ATAM, Gambarie è collegata al centro di Reggio Calabria e all’Aeroporto, con corse durante tutta la giornata. Da Piazza Garibaldi a Gambarie: 05:15 | 07:00 | 11:00 | 14:00 | 15:50 | 18:30. Dall’Aeroporto a Gambarie: 11:40 | 15:00. Da Gambarie verso Reggio Calabria: 06:40 | 09:05* | 12:45 | 13:20* | 16:00 | 17:20 | 19:45. Le corse delle 09:05 e 13:20 proseguono direttamente verso l’Aeroporto. Una passeggiata tra i boschi, un pranzo al fresco, una giornata nella natura: lascia l’auto e goditi il viaggio. Aria fresca. Natura. Relax. Senza pensieri, scegli il bus. ATAM ti porta a Gambarie”. E’ questa la nota di ATAM che informa i cittadini di Reggio Calabria che è possibile raggiungere Gambarie in tutta comodità con gli autobus.