Reggio Calabria, Fratelli d’Italia ha scelto il suo capogruppo in Consiglio Comunale | NOME

Giuseppe Bilardi è stato eletto all’unanimità capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Reggio Calabria. Lo comunica il gruppo consiliare del partito, che apre così la nuova consiliatura nel segno dell’unità e del sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro. L’elezione rappresenta il primo atto di un percorso che vede Fratelli d’Italia presentarsi con “un gruppo compatto, coeso e determinato, pronto a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, lealtà e profondo senso delle istituzioni”.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia saranno al fianco del sindaco Francesco Cannizzaro, sostenendone “con convinzione l’azione amministrativa e contribuendo alla piena attuazione del programma di governo scelto dai cittadini. Allo stesso modo, il gruppo garantirà il massimo sostegno all’assessore di Fratelli d’Italia Demetrio Marino, chiamato a guidare deleghe strategiche e particolarmente complesse per il futuro della città”. Consapevoli della responsabilità affidata dagli elettori, i consiglieri “lavoreranno con serietà, competenza e spirito di squadra per dare risposte concrete alle tante problematiche che da anni attendono una soluzione. L’impegno dichiarato è quello di affiancare con lealtà il sindaco, la Giunta e l’intera maggioranza, mettendo sempre al centro gli interessi della comunità reggina”.

L’elezione di Giuseppe Bilardi a capogruppo rappresenta “un segnale di unità e compattezza. Fratelli d’Italia affronta questa nuova legislatura con l’obiettivo di contribuire, con responsabilità e concretezza, al rilancio di Reggio Calabria, nella convinzione che solo attraverso un lavoro condiviso e un profondo senso delle istituzioni sarà possibile restituire ai cittadini una città più efficiente, moderna e capace di rispondere alle loro esigenze. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è composto da Giuseppe Bilardi, capogruppo, e dalle consigliere comunali Serena Mangano, Daniela De Blasio e Ramona Calafiore”.