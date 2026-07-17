Reggio Calabria, fissata la seconda seduta del Consiglio Comunale (la prima a Palazzo San Giorgio): data, ora e punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria torna a casa. Dopo la prima seduta svoltasi eccezionalmente all’Arena, alla presenza del Ministro Tajani, il civico consesso ritorna nella sua sede naturale, l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. “Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dell’art. 47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 20.07.2026 alle ore 9.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio” si legge nella nota del Comune. “Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 21.07.2026 alle ore 9.30“.

Questi i punti all’ordine del giorno: