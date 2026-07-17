Reggio Calabria, fissata la seconda seduta del Consiglio Comunale (la prima a Palazzo San Giorgio): data, ora e punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria torna a casa. Dopo la prima seduta svoltasi eccezionalmente all’Arena, alla presenza del Ministro Tajani, il civico consesso ritorna nella sua sede naturale, l’Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio. “Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dell’art. 47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 20.07.2026 alle ore 9.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio” si legge nella nota del Comune. “Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 21.07.2026 alle ore 9.30“.
Questi i punti all’ordine del giorno:
- Affidamento in house providing alla Società Castore spl s.r.l. dei servizi di global service del comune di Reggio Calabria;
- Modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con delibera C.C. n.119/2025;
- Istituzione Commissioni Consiliari permanenti (articolo 1 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari);
- Elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale;
- Proposta deliberazione n. 66 del 30.06.2026 “applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (agenzia delle entrate riscossione s.p.a.) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88. articolo 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2026, n. 113”;
- Atto di indirizzo finalizzato all’avvio dell’iter istitutivo del “Museo della Rivolta Di Reggio Calabria”.