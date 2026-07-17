Reggio Calabria, Fashion Day 2026: 2 serate di alta moda sul Lungomare, super co-conduttrice e finalissima

L’estate di Reggio Calabria si veste di eleganza. Ritorna l’appuntamento con il Fashion Day, la kermesse che unisce moda, raffinatezza ed eleganza con vista sullo Stretto di Messina. Il 20 e 21 luglio, il duo targato Antonio Sapone e Giovanni Barcella, invita tutta la città all’Arena dello Stretto per 2 notti uniche da vivere tra stile e spettacolo. L’evento è arrivato alla decima edizione e ha riscosso sempre grande successo di pubblico negli anni, diventando un punto fermo nell’estate reggina, essendo in grado di garantire due serate alternative rispetto alla classica offerta estiva, ricreando in maniera gratuita un salotto fashion, a cielo aperto, sul chilometro più bello d’Italia.

Co-conduttrice d’eccezione sarà Claudia Celi, Miss Calabria 2024. Prevista, come di consueto, la finale del concorso Miss e Mister Fashion Day per l’edizione 2026. Il concorso Miss e Mister Fashion Day da quest’anno entra in collaborazione con Andrea Cogliandro e con Miss Mondo Calabria.

Federica Marchese e Matteo Marconcini la nuova Miss e il nuovo Mister faranno la loro prima uscita come professionisti in carica dopo l’edizione Fashion Day Royal dello scorso dicembre al Teatro Cilea.

Prenderanno parte alle sfilate le firme di moda e gli stilisti/e:

Cristian Spinelli

Giuseppe Cupelli

Fabiola Pia Di Masi

Giandomenico Aiello

Dalila Stelitano

Federica PerlaBue

La Boutique di ENIMA

Elvira Sirio con Sirio Creazioni e dalla Sicilia

la rinomata stilista Mariella D’Angelo

Con la partecipazione tecnica per le acconciature dei parrucchieri New Style di Pasquale Cutrupi ed Antonella Morabito e il Make Up di Elisa Trunfio. Prenderanno parte all’evento le scuole di danza Etoile e Virtus e si esibirà la famosa voce della cantante Angelica Cottone.