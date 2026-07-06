Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, degrado in via Lia e alla Posta di San Brunello: la segnalazione di una cittadina

Una cittadina segnala una situazione di degrado a Reggio Calabria, in particolare nella zona di via Lia e nei pressi dell’ufficio postale di San Brunello. Secondo quanto riferito, l’area sarebbe interessata da episodi ricorrenti di incuria, soprattutto nelle giornate domenicali, quando alcuni residenti lascerebbero i rifiuti in modo non corretto, contribuendo a peggiorare il decoro urbano. La segnalazione richiama l’attenzione su una criticità che riguarda non solo l’immagine del quartiere, ma anche la gestione degli spazi pubblici. La presenza di rifiuti davanti alla Posta di San Brunello e lungo le aree adiacenti alimenta il malcontento di chi vive e frequenta la zona, costretto a convivere con comportamenti poco rispettosi del bene comune.

Uscita di sicurezza ostruita all’ufficio postale di San Brunello

Uno degli aspetti più delicati segnalati riguarda il presunto blocco totale dell’uscita di sicurezza dell’ufficio postale causata dalla presenza di rifiuti abbandonati davanti all’ufficio da parte dei cittadini. La cittadina evidenzia come la presenza di mastelli e rifiuti possa rappresentare un problema non soltanto di decoro, ma anche di sicurezza pubblica, soprattutto in un luogo frequentato quotidianamente da utenti e lavoratori. Le uscite di sicurezza devono restare sempre libere e accessibili, proprio per consentire un eventuale esodo rapido in caso di emergenza. Per questo la segnalazione chiede attenzione immediata, affinché vengano effettuate le verifiche necessarie e siano ripristinate condizioni adeguate di sicurezza e fruibilità degli spazi.

Mastelli appesi al muro di un ufficio pubblico

La residente punta il dito anche contro l’abitudine di alcuni condomini della zona di appendere i mastelli per la raccolta differenziata al muro dell’ufficio pubblico. Una pratica che, secondo la segnalazione, contribuirebbe a trasformare l’area esterna della Posta in un punto di accumulo poco decoroso, con conseguenze negative per l’intero quartiere. Il problema dei mastelli lasciati in strada o collocati in maniera impropria torna così al centro del dibattito cittadino. La corretta gestione dei contenitori e il rispetto degli orari di conferimento rappresentano elementi essenziali per evitare disagi, cattivi odori e situazioni di abbandono che danneggiano residenti, utenti e attività del territorio.

Rifiuti domenicali e richiesta di interventi

La segnalazione mette in evidenza anche il fenomeno dei cosiddetti rifiuti domenicali, lasciati dai condomini in prossimità dell’ufficio postale e delle aree pubbliche vicine. Una condotta che, se confermata, richiederebbe controlli mirati e una maggiore sensibilizzazione al rispetto delle regole sulla raccolta. La cittadina chiede che gli enti competenti intervengano per verificare la situazione in via Lia e alla Posta di San Brunello, garantendo decoro, pulizia e sicurezza. L’auspicio è che vengano adottate misure rapide per liberare l’accesso di emergenza, rimuovere i rifiuti e impedire il ripetersi di comportamenti che penalizzano l’intera comunità.

Decoro urbano e responsabilità condivisa

Il caso segnalato riporta al centro il tema del decoro urbano a Reggio Calabria e della responsabilità condivisa nella cura degli spazi comuni. La collaborazione dei cittadini è fondamentale, ma deve essere accompagnata da controlli efficaci e da interventi tempestivi quando si verificano situazioni di degrado o potenziali rischi per la sicurezza. Via Lia e l’area della Posta di San Brunello rappresentano luoghi frequentati da residenti e utenti dei servizi pubblici. Proprio per questo, la richiesta è quella di restituire dignità a uno spazio che dovrebbe essere ordinato, accessibile e sicuro per tutti.