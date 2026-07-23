Reggio Calabria, eletto il Vice Presidente della Circoscrizione Sud. Nominati anche Commissione Esecutiva e capogruppo della lista | NOMI

La IV Circoscrizione – Reggio Sud avvia ufficialmente la propria attività istituzionale con l’elezione all’unanimità di Danilo Vetta alla carica di vicepresidente. La nomina è avvenuta nel corso della seduta del Consiglio del 22 luglio, con il consenso di tutti i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione. L’avvio delle attività si inserisce nel percorso istituzionale già intrapreso dal Consiglio comunale e dalla Giunta dell’Amministrazione Cannizzaro, con l’obiettivo dichiarato di promuovere condivisione, collaborazione e confronto tra le diverse componenti consiliari.

Durante la stessa seduta sono stati nominati anche i componenti della Commissione Esecutiva. Ne faranno parte Domenico Toscano, Caterina Cicciù e Ismaele Minniti. Maria Laura Martino è stata invece designata capogruppo della lista “Cantarella Presidente”. Con queste nomine viene completato l’assetto organizzativo della Circoscrizione, che potrà così avviare pienamente la propria attività amministrativa. L’ampia convergenza registrata in Consiglio assume, secondo la Presidenza, un particolare valore istituzionale, perché testimonia la volontà delle diverse forze politiche di privilegiare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise nell’interesse del territorio e della comunità di Reggio Sud.

Cantarella: “un confronto serio, rispettoso e costruttivo”

Il presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione che ha caratterizzato la seduta. “L’elezione all’unanimità del Vicepresidente Danilo Vetta – afferma il Presidente di Circoscrizione Giuseppe Cantarella – rappresenta il risultato di un confronto serio, rispettoso e costruttivo tra tutte le forze presenti in Consiglio. È un segnale importante di maturità istituzionale, che dimostra come, quando al centro dell’azione politica viene posto il bene della comunità, sia possibile costruire percorsi condivisi. La contestuale nomina della Commissione Esecutiva e della capogruppo della lista “Cantarella Presidente” completa l’assetto organizzativo della Circoscrizione e ci consente di iniziare il lavoro con una squadra pienamente operativa”.

Cantarella ha collegato il risultato raggiunto in Circoscrizione allo spirito di dialogo e collaborazione indicato dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, come metodo di lavoro per affrontare le sfide della città. “Questo risultato si inserisce nello spirito di dialogo e collaborazione che il Sindaco di Reggio Calabria on. Francesco Cannizzaro ha indicato come metodo di lavoro per affrontare le sfide della città. La IV Circoscrizione farà la propria parte, promuovendo un confronto costante tra tutte le componenti del Consiglio affinché le istanze di Reggio Sud trovino risposte concrete ed efficaci”.

“Ringrazio tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al Vicepresidente Danilo Vetta, ai componenti della Commissione Esecutiva Domenico Toscano, Caterina Cicciù e Ismaele Minniti e alla capogruppo Maria Laura Martino. Sono certo che ciascuno svolgerà il proprio incarico con impegno, equilibrio e spirito di servizio”.

La convergenza emersa durante la seduta conferma la volontà di avviare un percorso amministrativo fondato sulla collaborazione istituzionale, sulla trasparenza e sulla ricerca di risposte condivise alle esigenze del territorio. La Presidenza della IV Circoscrizione ha infine rinnovato il proprio impegno a lavorare con responsabilità e concretezza, affinché Reggio Sud possa contare su un’azione amministrativa efficace, partecipata e orientata esclusivamente al bene dei cittadini.