Reggio Calabria, sarà Federico Milia il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Sarà Federico Milia il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa della presentazione della nuova Giunta, il Sindaco Cannizzaro. Milia, già Consigliere Comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio, è una delle figure più giovani della sezione azzurra in città, molto vicina al neo primo cittadino e tra i più votati nella lista dei forzisti, che ha portato in Consiglio ben cinque candidati. Milia rimarrà in carica anche come Consigliere Comunale. Subentra a Enzo Marra, figura del PD che ha guidato il Consiglio Comunale nella seconda consiliatura Falcomatà.