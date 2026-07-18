Reggio Calabria, domani si vota per eleggere il Consiglio Metropolitano: tutto quello che c’è da sapere

Domani, domenica 19 luglio, si vota per eleggere il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La consultazione si terrà nell’arco di una sola giornata, con le operazioni di voto previste dalle ore 8 alle ore 20. Saranno tre i seggi elettorali allestiti sul territorio. Il seggio centrale avrà sede a Palazzo Alvaro, nel centro di Reggio Calabria, mentre per gli amministratori dell’area jonica sarà attivato un seggio a Locri e per quelli dell’area tirrenica un seggio a Palmi. La consultazione presenta caratteristiche differenti rispetto alle tradizionali elezioni politiche e amministrative. A scegliere i componenti del Consiglio metropolitano non saranno infatti i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni appartenenti alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

La stessa platea degli amministratori chiamati al voto coincide con quella degli eleggibili. Potranno dunque entrare a far parte del nuovo Consiglio metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali attualmente in carica nei Comuni del territorio, ovviamente quelli che hanno deciso di candidarsi. La consultazione non riguarderà invece l’elezione del sindaco metropolitano. A rappresentare la Metrocity è infatti già automaticamente colui che è stato eletto per il Consiglio comunale, quindi Francesco Cannizzaro. Con il voto del 19 luglio sarà quindi definita la composizione del nuovo Consiglio metropolitano, l’organo nel quale troveranno rappresentanza gli amministratori comunali delle diverse aree del territorio reggino.

Altra precisazione importante riguarda quello che viene definito voto ponderato. Non tutti i voti hanno lo stesso valore, ma dipendono dall’area geografica del Comune metropolitano di riferimento. Il voto di un esponente di un Comune grande ha valore maggiore rispetto a quello di un Comune più piccolo. Questa la guida completa.

Qui di seguito, invece, le liste che sono state presentate:

LISTA “FORZA ITALIA”

Brizzi Pasquale Romeo Benito Morano Alberto Verduci Giovanni Barca Vincenzo Malara Francesco Vizzari Giuseppe Roberto Romeo Mario Viglianisi Raffaella Stillitano Francesca Polimeni Maria Stefania Franco Michela Panetta Jole Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

Crea Antonino Coluccio Giuseppe Marcianò Michele Vadalà Antonino Gaudioso Roberto Campolo Rocco Alberto Curulli Francesca Accardo Alessia Romeo Teresa Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

Maio Domenico detto Miki Scarfò Giampietro Iannì Letteria Zavettieri Pierpaolo Lizzi Rudi Reale Mariateresa Surace Giuseppe Curatola Filomena Marialuisa Marrapodi Stefano Umberto Maesano Donatella Morabito Grazia Riganò Fiorentino detto Fiore Cavallaro Vincenzo Luccisano Chiara

LISTA UNICA CENTROSINISTRA