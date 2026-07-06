Reggio Calabria, disinfestazione degli uffici dei Servizi demografici: chiusa la sede centrale

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “nel giorno 6 LUGLIO 2026, in esecuzione alle disposizioni del datore di lavoro, adottate per motivi di igiene e sanità si procederà alla disinfestazione delle aree esterne ed interne della sede centrale dei servizi demografici, via Nicola Calipari 2/n, e, pertanto gli uffici saranno interdetti ai dipendenti ed al pubblico. I servizi di anagrafe saranno regolarmente erogati presso le sedi distaccate degli uffici di:

CATONA -P.ZZA G.MATTEOTTI; SANTA CATERINA – VIA MONTELLO 10; SBARRE- VIA GRAZIELLA 5; RAVAGNESE- CENTRO CIVICO DI RAVAGNESE PELLARO – CENTRO CIVICO “ C. CARDEA”

I servizi di registrazione decessi saranno erogati presso l’ufficio di Sbarre in via Graziella, 5 dalle ore 8:30 alle ore 12″.