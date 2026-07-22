Reggio Calabria, degrado ed incuria allo svincolo di Gallico: “non rassegnarsi al brutto” | FOTO e VIDEO

Rifiuti abbandonati, scarsa pulizia e un’immagine di degrado in uno dei punti di accesso a Reggio Calabria. È quanto denuncia un cittadino attraverso una segnalazione relativa allo svincolo autostradale di Gallico, con particolare riferimento all’aiuola situata sul lato nord. La protesta mette al centro una situazione che, secondo quanto riferito, sarebbe determinata sia dai comportamenti incivili di chi getta rifiuti nell’area sia da una carenza di interventi di pulizia. Il cittadino richiama inoltre il valore simbolico e concreto delle uscite autostradali, considerate un vero e proprio biglietto da visita della città per chi arriva a Reggio Calabria.

Rifiuti nello svincolo di Gallico, la denuncia del cittadino

La segnalazione del cittadino di Reggio Calabria descrive in modo diretto le condizioni dell’area, ponendo una domanda provocatoria sullo stato dell’uscita autostradale. “Uscita autostradale o discarica? Svincolo di Gallico, aiuola lato nord. Un mix di inciviltà e carenza di pulizia affligge Reggio Calabria e compromette il vivere civile dei suoi abitanti. C’è chi, senza alcun rispetto, getta di tutto in giro, contribuendo al degrado dell’area. Tuttavia, è importante non rassegnarsi né abituarsi al brutto e all’incuria. Un’uscita autostradale è anche un biglietto da visita della città e, come tale, deve essere curata. Reggio deve ripartire dalle tante piccole cose quotidiane”, le parole del cittadino.