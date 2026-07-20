Reggio Calabria, degrado e disagi in via Monsignor Aurelio Sorrentino: cittadini segnalano verde incolto, buche e perdite d’acqua

La denuncia di un residente: alberi e aiuole non curate riducono la visibilità, marciapiedi invasi dalle erbacce e criticità sulla sicurezza stradale nella zona di via Pio XI

  • Via Monsignor Aurelio Sorrentino
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“Gentile Redazione, vorrei evidenziare una situazione di degrado che insiste su Via Monsignor Aurelio Sorrentino (già Via Pio XI diramazione Gullì). Si tratta di una via densamente popolata e molto trafficata, intersezione con la Via Pio XI e con le bretelle del Calopinace. Al centro della carreggiata è presente un viale con alberi, palme e aiuole che non vengono curate da diverso tempo, soprattutto all’inizio della via le chiome degli alberi raggiungono i primi piani delle case. Le aiuole al centro della carreggiata impediscono la corretta visibilità del traffico veicolare e sono molto pericolose. Ai lati della strada sarebbe necessaria attività di sfalcio e diserbo perché in molti punti le erbacce hanno quasi divelto i marciapiedi”.  E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria.

“Il manto stradale, soprattutto in prossimità del civico 38 (dove la carreggiata si restringe) è molto ammalorato, con numerose buche pericolose soprattutto per i mezzi a due ruote. Sempre in prossimità del civico 38 c’è una perdita idrica che proviene da un marciapiede con relativo ristagno d’acqua e di insetti. Inoltre, nei pressi è presente una fontanella pubblica con il rubinetto che perde continuamente acqua, il che è inaccettabile visto che molta gente non ha la fortuna di avere sempre acqua in casa. Grazie per l’attenzione, un cittadino”.

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