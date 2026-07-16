Reggio Calabria, debiti tributari col Comune? Arriva la proroga: l’atto approvato dalla Giunta per venire incontro ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria proroga i tempi per accedere alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi. Su proposta dell’Assessore ai Tributi Demetrio Marino, la Giunta comunale ha approvato una deliberazione che dispone il differimento di 15 giorni del termine previsto dal regolamento comunale, spostando la scadenza per la presentazione dell’istanza preliminare dal 15 al 31 luglio 2026. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dell’11 maggio 2026.

La proroga accoglie la richiesta avanzata congiuntamente dall’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (U.P.P.I.), da Federproprietà e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, consentendo ai contribuenti di avere più tempo per conoscere l’ammontare delle proprie pendenze potenzialmente interessate dalla procedura e valutare la successiva adesione al beneficio.

Restano invariati gli altri termini della procedura

La deliberazione stabilisce che rimangono invariati tutti gli altri termini previsti dal procedimento, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione di adesione, alla comunicazione degli importi dovuti e alle scadenze dei pagamenti.

In questo modo, precisa l’Ente, vengono salvaguardati il cronoprogramma e gli obiettivi di riscossione del Comune. “Con questa deliberazione – dichiara l’Assessore ai Tributi Demetrio Marino – abbiamo voluto offrire un’ulteriore opportunità ai cittadini che intendono regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune. La richiesta di proroga, avanzata dalle associazioni di categoria e dagli operatori del settore, è stata ritenuta meritevole di accoglimento perché consente di ampliare la platea dei potenziali beneficiari senza incidere sui tempi complessivi della procedura. Il nostro Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e tutta la squadra di governo cittadino sono impegnati a costruire un rapporto sempre più improntato alla condivisione e collaborazione tra Ente e cittadini. La definizione agevolata rappresenta uno strumento importante di equità fiscale, perché consente di regolarizzare le posizioni debitorie relative alle ingiunzioni fiscali e agli accertamenti esecutivi emessi dal Comune per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, versando il capitale dovuto e le spese previste dalla normativa, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi oggetto dell’agevolazione. La proroga offre ai contribuenti un tempo maggiore per valutare questa opportunità senza modificare il calendario complessivo della procedura e senza incidere sulla programmazione finanziaria dell’Ente.”

Le modalità per presentare l’istanza

La deliberazione approvata dalla Giunta autorizza inoltre gli uffici comunali e la società in house Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. a dare immediata attuazione alla proroga. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sul portale di Hermes e sulla piattaforma telematica dedicata alla definizione agevolata.

I contribuenti interessati potranno quindi presentare l’istanza preliminare entro il 31 luglio 2026, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal Comune e da Hermes Servizi Metropolitani, fermo restando il rispetto di tutte le successive scadenze previste dal Regolamento comunale.