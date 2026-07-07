Reggio Calabria, dal 9 luglio l’Art Nouveau Week 2026 | INFO

L’Art Nouveau, nota come Stile Liberty, è il movimento artistico e decorativo, sviluppatosi tra il 1890 e il 1910 che ponendosi come binomio tra l’estetica e la funzionalità della vita quotidiana, si è caratterizzato architettonicamente da “linee a colpo di frusta” con tratti sinuosi ed eleganti, ispirazione “naturalistica” con forme che richiamano fiori, steli e onde e “nuovi materiali” con l’uso innovativo di ferro battuto, ghisa, vetro e cemento armato.

Uno stile altisonante che scardina i dettami della modernità e si pone contro il subbuglio della velocità, per celebrare la fastosità architettonica – decorativa della pura bellezza sinuosa ed è questo che viene celebrato dall’8 al 14 luglio con Art Nouveau Week: il Festival Internazionale dedicato al Liberty e alle arti decorative promosso dall’Associazione Italia Liberty e curato dal professore Andrea Speziali.

750 eventi in 300 città tra mostre e visite guidate e un francobollo celebrativo che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made Italy che sarà presentato l’8 luglio a Villa Embassy a Rimini.

Il fil rouge dell’ottava edizione è “Il filo dorato del Liberty. Città, mare e cielo d’inizio Novecento” pertanto scelto un mare che ha influenzato, da sempre, l’immaginario mitologico con conchiglie e figure marine e che diventa chiave di lettura del rapporto imprescindibile del paesaggio con l’arte.

Il programma nazionale inserisce la regione Calabria e la città di Reggio Calabria nel “Gran tour” immergendole dentro una geografia più ampia dell’Art Nouveau europea, che mette insieme architettura, paesaggio e memoria civile.

A Reggio il Liberty non è soltanto ornamento urbano, ma racconto di una costa frammista a suggestivi effetti di luce, ricostruzione di un’identità: un percorso di rinascita artistica, nato dalle “ceneri” del terremoto del 1908, quando la città ha voluto ricostruire il proprio volto urbano, attraverso facciate eleganti, ferri battuti e dettagli ornamentali.

E’ la Reggio “bella e gentile” che nasce dalla “ferita e dalla rinascita”, è la Reggio delle ville affacciate sul mare che conservano ancora oggi una stagione in cui la modernità, cercava una nuova forma nei prospetti, nelle maioliche, nelle vetrate colorate, nei balconi, che testimoniano la forza di una città e di un territorio capaci di risollevarsi e di ripensarsi, attraverso la bellezza.

Il programma Art Nouveau Week attraversa Reggio offrendo visite guidate e momenti di disegno dal vero.

Dal 9 al 14 luglio Reggio Calabria sarà protagonista con un itinerario: dal Lungomare Falcomatà a Villa Zerbi, fino alle vie del centro storico, portando l’attenzione sulle facciate dei palazzi storici e sui dettagli decorativi Liberty, per scoprire le architetture decorative, che custodiscono una parte preziosa della storia artistica reggina.

Accanto alle visite guidate si propone anche “Visioni Art Nouveau nel disegno dal vero” appuntamenti di sketching en plein air: attività gratuite creative di disegno dal vero, davanti agli scorci urbani ed alle architetture, per educare lo sguardo all’osservare ed al riconoscere ciò che rimane invisibile agli occhi di una società volta alla frenesia quotidiana.

Art Nouveau Week 2026 non è soltanto un calendario di appuntamenti, ma un invito a guardare la Calabria e Reggio con occhi diversi, con un linguaggio di rinascita e riconoscendo la storia di un territorio che ha trasformato la fragilità in eleganza e la ricostruzione in identità, cercando nella bellezza forme di riscatto.

Palazzi Art Nouveau – Stile Liberty a Reggio Calabria:

Palazzo San Giorgio (Piazza Italia)

Palazzo Corigliano (Corso Garibaldi)

Palazzo Mottareale (Largo Colombo)

Palazzo Melissari – Musitano (Via Palamolla)

Palazzo del Bufalo (Corso Vittorio Emanuele III)

Palazzo Fiaccadori (Via Biagio Camagna)

Palazzo Guarna (Corso Vittorio Emanule III)

Palazzo Micoli Bosurgi (Via Girolamo Tagliavia)

Palazzo Spinelli (Corso Vittorio Emanuele III)

Palazzo Zani (Via Aschenez)

Villa Genovese Zerbi (Via Zaleuco)

Villa Nesci (Via Reggio Campi)

Programma

Giovedì 9 luglio Reggio Calabria (ore 10:00) “Modernismo calabrese. La rinascita elegante del primo Novecento” Luogo di incontro: Hotel Exelcesior, via Vittorio Veneto 66 Durata: 2 ore Costi: 40€ (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 35€) Guida turistica abilitata: Lucia Lombardini Prenotazioni: lucialombardini@italialiberty.it | (+39) 347 7281793

Venerdì 10 luglio Reggio Calabria (ore 10:00) “Modernismo calabrese. La rinascita elegante del primo Novecento” Luogo di incontro: Hotel Exelcesior, via Vittorio Veneto 66 Durata: 2 ore Costi: 40€ (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 35€) Guida turistica abilitata: Lucia Lombardini Prenotazioni: lucialombardini@italialiberty.it | (+39) 347 7281793

Martedì 14 luglio Reggio Calabria (ore 10:00) “Modernismo calabrese. La rinascita elegante del primo Novecento” Luogo di incontro: Hotel Exelcesior, via Vittorio Veneto 66 Durata: 2 ore Costi: 40€ (Per i soci di Italia Liberty e Touring Club Italiano il costo è di 35€) Guida turistica abilitata: Lucia Lombardini Prenotazioni: lucialombardini@italialiberty.it | (+39) 347 7281793

Martedì 14 luglio Reggio Calabria (ore 18:00) Luogo di ritrovo: Corso G. Garibaldi 88 Durata indicativa: 2 ore Luoghi dove disegnare dal vero: Magazzini Corigliano, Corso G. Garibaldi 88 Palazzo San Giorgio, Piazza Italia 1.