Reggio Calabria, convocata la prima seduta del Consiglio Metropolitano: i punti all’ordine del giorno

Il nuovo Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria si riunirà per la prima volta domani, mercoledì 29 luglio, a soli sei giorni dalla formale proclamazione dei quattordici consiglieri eletti. La seduta è stata convocata dal sindaco metropolitano, onorevole Francesco Cannizzaro, nell’Aula di Palazzo Alvaro. I lavori inizieranno alle ore 19 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 20 in seconda convocazione. Il primo passaggio previsto riguarda la convalida formale dei nuovi consiglieri metropolitani proclamati eletti, atto che darà ufficialmente avvio all’attività della nuova assemblea.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare e deliberare alcuni provvedimenti riguardanti il Servizio Civile Universale. Tra i punti centrali all’ordine del giorno figura l’approvazione della manovra di salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2026-2028. L’assemblea discuterà anche una variazione al bilancio di previsione per l’anno in corso, con l’applicazione di quote derivanti dall’avanzo accantonato.