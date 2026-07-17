Reggio Calabria, consegnate le medaglie di commiato ai poliziotti collocati in quiescenza

Il Questore Paolo Sirna ha ringraziato Dirigenti, Funzionari e personale della Polizia di Stato per anni di impegno e servizio alle istituzioni e alla comunità. Presenti anche il Procuratore per i Minorenni Roberto Di Palma

consegna medaglie

Ieri, il Questore della provincia di Reggio Calabria, dr. Paolo SIRNA, ha consegnato le medaglie di commiato della Polizia di Stato ai Dirigenti, Funzionari ed al personale della Polizia di Stato che è stato collocato in quiescenza. Il Questore ha voluto ringraziare tutti i presenti dell’impegno e della dedizione profuso durante la vita lavorativa nella Polizia di Stato, sempre al servizio delle Istituzioni e del prossimo. Alla consegna era presente anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, dr. Roberto DI PALMA.

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