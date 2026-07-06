Reggio Calabria, Condera in festa per Sant’Elia: nove giorni tra fede, luci e tradizione

La comunità di Condera si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e intensi dell’anno. Dal 12 al 20 luglio 2026, il popoloso quartiere reggino si vestirà a festa in onore di Sant’Elia Profeta. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “il fuoco del sabato: La festa come Approdo e Rinascita“,si inserisce in un profondo cammino comunitario guidato dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo: Passiamo all’altra riva”. La festa patronale non sarà quindi una semplice ricorrenza, ma un vero e proprio porto teologico in cui celebrare il viaggio, la condivisione e la rinascita spirituale di un intero popolo.

Un ricco programma religioso: riflessione e autorevoli presenze.

Il calendario delle celebrazioni religiose si snoderà attraverso momenti di profonda spiritualità e tappe tematiche quotidiane che spazieranno dalla dignità della persona all’uso consapevole delle tecnologie come ci ricorda Leone XIV nella sua ultima enciclica Magnifica Umanutas.

Si parte domenica 12 luglio, con l’apertura ufficiale e la suggestiva discesa della statua del Santo Patrono.

Tra i momenti salienti della settimana, mercoledì 15 luglio vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, che benedirà i nuovi membri dell’associazione “Portatori della Vara”. Altri presbiteri della diocesi si susseguiranno nella settimana in preparazione al giorno della festa, Sabato 18 luglio, invece, l’Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, Mons. Fortunato Morrone, presiederà la solenne celebrazione con il Sacramento della Confermazione.

La giornata clou sarà ovviamente lunedì 20 luglio, Solennità di Sant’Elia: dopo la Messa solenne del pomeriggio, l’effigie del Profeta attraverserà in processione le vie del rione, accompagnata dal Complesso bandistico “Città di Ortì”. Contestualmente, si terrà la cerimonia di intitolazione da parte dell’amministrazione comunale, di piazza Cimitero alla memoria di Mons. Giuseppe Annichini.

Eventi civili: cultura, musica e la magia delle luci

Accanto alla devozione, il programma civile offrirà un ricco ventaglio di appuntamenti in Piazza Canonico Calabrò e nei punti nevralgici del quartiere. Si comincia giovedì 16 con la presentazione del libro “Ciccio Ruggia Ambasciatore della Gioia”, e si prosegue venerdì 17 con l’atteso momento dell’accensione delle artistiche luminarie, curate dalla storica ditta Schiavone. Le strade si trasformeranno in veri e propri “palazzi di cristallo luminosi” in uno spettacolo barocco a cielo aperto. Nella stessa serata, la Chiesa di Sant’Elia ospiterà il concerto intimo “Armonie dell’Anima”.

Il weekend sarà all’insegna della convivialità e dello spettacolo: sabato sera spazio ai balli sociali con la scuola Fairy Dance, mentre domenica 19 luglio sarà animata dal folklore dei tradizionali “Giganti di Taurianova”, la mattina, seguiti la sera dalla degustazione di “Pane e Capocollo” e dalla commedia brillante in tre atti “L’ha fatto una signora”, portata in scena dal Blu Sky Cabaret in memoria di Francesco Camera. A chiudere i festeggiamenti, lunedì 20 luglio, sarà il concerto di Davis Muccari con il suo “Straordinaria Tour 2026”. A mezzanotte, come da tradizione, il cielo sopra Condera si accenderà con il grandioso spettacolo pirotecnico della ditta Schiavone: un dirompente crescendo di luci e colori per salutare degnamente il Profeta del fuoco.