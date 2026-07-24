Reggio Calabria, “Concerti nell’Area Griso-Laboccetta”: il calendario di appuntamenti fra musica e archeologia

L’Associazione HARMOS (Musica, Arte, Territorio) e l’Associazione ULYSSES, presentano la rassegna estiva “Concerti nell’Area Griso Laboccetta“. L’iniziativa nasce con il preciso obiettivo di diffondere la cultura musicale sul territorio e valorizzare il patrimonio storico archeologico locale, trasformando il suggestivo Parco Griso-Laboccetta in un palcoscenico a cielo aperto dove arte, storia e musica si fondono in un’esperienza unica per cittadini e turisti. Il programma musicale fa parte della programmazione estiva curata dall’Associazione Ulysses, al quarto anno di gestione dell’Area dedicata a Demetra e Kore, e si svolgerà in 5 serate al tramonto dalle ore 19,00.

La direzione artistica della rassegna è affidata ai maestri Antonio Nicolaci e Antonio Barresi, che hanno curato un programma di altissimo profilo. Entrambi vantano un prestigioso percorso professionale: Antonio Nicolaci, flautista formatosi a Vibo Valentia e Milano sotto la guida del Primo Flauto della Scala Marco Zoni, vanta importanti esibizioni in palcoscenici storici (dall’Arena di Verona al Teatro Greco di Taormina) e partecipazioni a produzioni TV con artisti come Renato Zero e Il Volo; Antonio Barresi, chitarrista reggino laureato con lode in Chitarra Classica e Flamenca è docente presso il Liceo Musicale “T. Gulli”, autore di pubblicazioni didattiche, dell’album Five Spanish Pieces si è perfezionato con maestri di fama internazionale come Leo Brouwer e Alirio Diaz.

Calendario:

26 Luglio, Duo Barresi – Nicolaci “Latitudini” : Viaggio Musicale tra Europa e Sud America. Antonio Barresi (Chitarra) – Antonio Nicolaci (Flauto)

31 Luglio, “La Chitarra nel Mondo”, Antonio Barresi (Chitarra)

11 Agosto, “Percussioni nel ‘900”, Giuseppe Zema (Percussioni)

23 Agosto, “Celebri arie d’opera”, Carolina Scopelliti (Voce) – Antonio Barresi (Chitarra)

30 Agosto, “Bach, un dialogo tra l’uomo e il Signore” Antonio Barresi (Chitarra)

Informazioni e biglietteria

Location: Area Archeologica Griso-Laboccetta, Via 2 Settembre – Reggio Calabria Biglietteria in loco: Aperta dalle ore 18:30

Costo biglietti: Intero: € 7,00 Ridotto: € 5,00 (riservato ai soci Ulysses)

Prevendita online: Disponibile su LiveTicket

L’Associazione Armos e Ulysses desiderano esprimere un “sentito ringraziamento ai partner e alle realtà del territorio che, con il loro prezioso supporto, hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione: Associazione Auditorium Castellana Grotte, Aenergy – RCF Impianti Srl (Laureana di Borrello), Denavino Tasting Corner, Zuccarata (Laboratorio domestico di pasticceria), Tandoori Bites (Gastronomia e Rosticceria)“.