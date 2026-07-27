Reggio Calabria, cicogna nel cortile di un condominio a Sbarre: l’insolito avvistamento sorprende i residenti | FOTO

Un avvistamento insolito ha attirato l’attenzione dei residenti del quartiere Sbarre a Reggio Calabria, dove nella giornata di oggi una cicogna è stata ritrovata all’interno del cortile di un condominio. La presenza dell’animale, certamente non abituale in un contesto urbano e residenziale, ha suscitato sorpresa e curiosità tra le persone che si trovavano nella zona. La cicogna è stata notata intorno alle ore 13, mentre si trovava nello spazio interno dell’edificio. Non è chiaro per quale motivo l’animale abbia scelto di fermarsi proprio nel cortile del condominio, né se si sia trattato semplicemente di una breve sosta durante il suo spostamento.

La cicogna avvistata nel quartiere Sbarre

La presenza della cicogna a Sbarre ha rappresentato un episodio particolarmente suggestivo per i residenti, che hanno potuto osservare da vicino uno degli uccelli migratori più conosciuti e affascinanti. L’animale è rimasto nel cortile soltanto per un breve periodo. Non sono stati segnalati comportamenti aggressivi o particolari situazioni di pericolo. La situazione si è risolta spontaneamente poco dopo il ritrovamento. La cicogna, infatti, ha aperto le ali e si è allontanata in volo, senza rendere necessario alcun intervento per recuperarla o liberarla. Il breve soggiorno dell’animale nel cortile ha lasciato spazio allo stupore dei residenti, che hanno assistito a una scena piuttosto rara nel pieno del tessuto urbano. Nel giro di pochi minuti, la cicogna ha ripreso quota ed è scomparsa dalla vista.

L’episodio avvenuto oggi nel quartiere Sbarre resta dunque un singolare incontro ravvicinato con la natura. La comparsa di una cicogna all’interno di un condominio ha trasformato per qualche istante un normale pomeriggio estivo in un momento particolarmente curioso e suggestivo.