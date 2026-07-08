Reggio Calabria, Casa Riformista in piazza contro per il ritorno delle preferenze

“Tradimento delle promesse elettorali, indebolimento del potere d’acquisto delle famiglie e perdita di autorevolezza sul palcoscenico internazionale”. Con queste premesse la sezione di Reggio Calabria di Casa Riformista – Italia Viva lancia sul territorio la campagna nazionale di mobilitazione “Quando c’era Lei”, un’iniziativa di “opposizione netta alle politiche del Governo guidato da Giorgia Meloni, affiancata da una grande battaglia democratica per la riforma della legge elettorale”. I militanti e i rappresentanti locali del partito saranno presenti oggi, mercoledì 8 luglio, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, con un banchetto informativo e di raccolta firme allestito di fronte al Supermercato IperCoop di via De Nava / Viale della Libertà, a Reggio Calabria.

“L’obiettivo della mobilitazione è duplice: da un lato, tracciare un bilancio reale e senza sconti degli effetti del sovranismo sui bilanci dei cittadini; dall’altro, promuovere attivamente la petizione per la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale, restituendo così agli elettori la libertà di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento, mettendo fine alla stagione dei “nominati” dai vertici di partito”, spiegano i promotori dell’iniziativa di Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria.

“Il sovranismo non ha protetto la nazione, ma ha alleggerito i portafogli degli italiani”

“Le promesse di Giorgia Meloni si sono scontrate con la dura realtà dei fatti – spiegano i promotori–. Il sovranismo non ha protetto la nazione, ma ha alleggerito i portafogli degli italiani e ridicolizzato l’immagine del Paese all’estero. Oggi scendiamo in strada per dire che l’alternativa c’è ed è fatta di proposte concrete. Invitiamo tutti i cittadini di Reggio Calabria a venire al nostro presidio, a confrontarsi con noi e a firmare per restituire centralità al voto popolare. Chi non potesse raggiungerci fisicamente, potrà comunque sostenere la mobilitazione firmando la petizione anche sulla nostra piattaforma online”.