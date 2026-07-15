Reggio Calabria capitale del Big Game: al via il II° Trofeo della Magna Grecia. Una sinergia vincente tra sport e imprese

Il conto alla rovescia è quasi terminato per il II° Trofeo della Magna Grecia – “La Rotta dei Gelsomini”, una delle competizioni di pesca sportiva d’altura più prestigiose del panorama nazionale, organizzata dall’ASD Reggio Calabria Big Game. La manifestazione vedrà protagoniste le acque del basso Ionio reggino, con 43 imbarcazioni iscritte e oltre 250 persone coinvolte tra equipaggi e staff. Un appuntamento che si conferma non soltanto una sfida agonistica, ma anche un importante strumento di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio calabrese. L’evento prenderà ufficialmente il via con il briefing tecnico presso lo Sporting Stella del Sud a Pentimele, per poi spostarsi sul campo gara compreso tra Lazzaro e Bova Marina.

Il valore sportivo della competizione è sottolineato da un montepremi di assoluto rilievo, composto da tecnologie e attrezzature specializzate del settore nautico e della pesca. I vincitori si contenderanno premi come un motore fuoribordo Mercury da 9.9 CV, un chart plotter Simrad da 9″ e numerose attrezzature fornite da aziende leader del mercato, tra cui il gruppo internazionale Scorziello con i brand TICA, CapitanJ, Falcon e Jatsui, oltre a Olympus con Nioko e Gost.

Il montepremi nasce dalla collaborazione con una rete di sponsor tecnici e nautici che hanno sostenuto il progetto.

Settore pesca e nautica: Nautica Ielo Mercuri, Nuovo Mare, Love Boat, Akami, RS Fishing, AQS, Expert Predator, Lineaeffe, Everol, Centro Pesca Puglisi, Mondialpesca, Acqua Sport di Ambrogio A. e Idelsa.

La “Rotta dei Gelsomini” punta a essere anche un progetto di marketing territoriale, capace di coinvolgere imprese locali e generare ricadute sulla filiera produttiva della provincia di Reggio Calabria.

Tra le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa figurano:

Aziende e servizi: Royal Car Reggio Calabria (Vendita e Noleggio), Idroterm, Sol-Auto, Autoscuole Regina Venus (Scuola Nautica), UnipolSai (Palma e Curatola), e-nautica, Porcino Impianti, Tenute San Giovanni, Terrazze Le Rose, Gi-Rent, Madaffari officine e Fireworks.

Tre mila anni di storia tra mare e Magna Grecia

Il legame tra pesca d’altura e Magna Grecia rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto. Non un semplice richiamo simbolico, ma il recupero di una memoria millenaria legata al rapporto tra uomo e mare. Già Aristotele, nei suoi trattati sulla biologia marina contenuti nella Historia Animalium, aveva osservato le migrazioni dei grandi pelagici nello Ionio, descrivendo il passaggio dei “Giganti del Mare” lungo queste rotte.

Partecipare alla “Rotta dei Gelsomini” significa quindi vivere un itinerario esperienziale che collega le moderne tecnologie di bordo alle antiche rotte greche, con l’obiettivo di valorizzare anche la Resistenza Grecanica, la lingua viva del Griko, e la Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO, che trova nel pescato dello Ionio una delle sue espressioni più autentiche.

L’alto valore sportivo, culturale e sociale dell’iniziativa ha ottenuto il sostegno di numerosi organismi sportivi e istituzionali.

Organizzatori e partner istituzionali: ASD Reggio Calabria Big Game, Lega Navale Italiana – Sezione Reggio Calabria, Club Nautico Saline, Comune di Montebello Jonico, CONI Calabria, FIPSAS, Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La cerimonia finale con il “Convivio della Magna Grecia”

Il momento conclusivo del Trofeo è previsto per domenica 19 luglio presso il Club Nautico Saline Joniche, con la cerimonia di premiazione e la Cena di Gala “Il Convivio della Magna Grecia”. La serata sarà condotta dal volto televisivo Benvenuto Marra e vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Pasquale Caprì, unendo sport, spettacolo e cultura attraverso le premiazioni mitologiche Poseidon Tritón, Nereide d’Argento e Skýlla. “Siamo orgogliosi di aver creato una rete così vasta di partner che credono nella nostra visione”, ha dichiarato il presidente Francesco Iacopino. “Insieme non stiamo solo organizzando una gara, stiamo scrivendo una pagina di storia per la nostra terra”.