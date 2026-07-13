Reggio Calabria, Cannizzaro lancia “Obiettivo Decoro”: da erbacce a rifiuti e gallinai, ecco il nuovo programma del Sindaco | VIDEO

“Buongiorno, buon inizio settimana. Da stamattina parte un nuovo programma che abbiamo inteso denominare ‘Obiettivo Decoro’, che punta a ripristinare la normalità”. Così, sui social, il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro annuncia l’avvio di un’altra operazione di pulizia in città. Si parte dalla zona sud, tra spazzamento, disinfestazione, raccolta dei rifiuti. “È un modello che se funzionerà, nei prossimi giorni lo porteremo e lo stenderemo in tutta la città” spiega il Sindaco.

“Al contempo – aggiunge Cannizzaro – abbiamo attivato un programma di interventi per rimuovere i cosiddetti gallinai. Come sapete io li ho ribattezzati così, in gergo tecnico si chiamano sprofondamenti, che oltre ad essere brutti sono pericolosi. In 15 giorni ne vogliamo rimuovere almeno 100, ma l’obiettivo è rimuoverli tutti. Piano piano ce la faremo, da Catona a Bocale” aggiunge Cannizzaro in riferimento alle orribili reti arancione di cui Reggio Calabria è piena. Di seguito il video.