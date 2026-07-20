Reggio Calabria, Cannizzaro e Lotito alla Boutique Rocca: omaggio speciale, una riproduzione dei Bronzi di Riace

“Accogliere nella Boutique Rocca Claudio Lotito, nuovo presidente della Reggina, è stato un vero piacere. Insieme al sindaco Francesco Cannizzaro abbiamo voluto omaggiarlo con una riproduzione dei Bronzi di Riace, emblema senza tempo della città di Reggio Calabria e patrimonio identitario dell’intera regione. Un gesto simbolico di benvenuto che racchiude il valore della nostra storia, della nostra cultura e dell’orgoglio di appartenere a questa terra. Con l’augurio che questo nuovo percorso possa essere ricco di successi, contribuendo a valorizzare sempre di più il nome della Reggina e della Calabria”. Così, sui social, Sergio Mazzuca si dice entusiasta per aver ricevuto Claudio Lotito. Insieme al Sindaco Cannizzaro gli ha consegnato una riproduzione dei Bronzi di Riace, il simbolo per eccellenza di Reggio Calabria.