Reggio Calabria, Cannizzaro al lavoro per il nuovo piano di raccolta rifiuti: gli indizi dal VIDEO social

Tra le priorità della nuova Giunta, tra gli impegni più urgenti e importanti, quelli che dovranno normalizzare la città. Com’è noto, la questione rifiuti tiene sempre banco a Reggio Calabria. Il nuovo Sindaco Francesco Cannizzaro ha deciso di entrare a gamba tesa sul problema, sin da subito, lanciando l’operazione “Piazza Pulita”: pulizia della città da nord a sud, mano pesante sui trasgressori, agenti in borghese a controllare ed eventualmente punire chi commette reato, aumento del costo della sanzione. E poi? E poi il primo cittadino ha annunciato che ha già messo la testa su un nuovo piano di raccolta dei rifiuti.

Ancora nulla di ufficiale, ma ciò che è certo è che Cannizzaro ci stia lavorando. A dimostrarlo è un video sui social, una storia pubblicata dallo stesso Sindaco dove è possibile vedere lui insieme ad altre persone in una riunione a Palazzo San Giorgio. Qualche indizio emerge già, tra appunti e grafiche. Ecco il video.