Reggio Calabria, cambiano gli orari di ingresso ai cimiteri per l’estate: tutte le INFO

Dal 6 luglio 2026 al 24 agosto 2026 i cimiteri comunali di Reggio Calabria osserveranno la chiusura pomeridiana. L’ingresso ai cimiteri sarà consentito fino alle ore 12.45, ovvero 15 minuti prima della chiusura totale, prevista alle ore 13.00. L’avviso alla cittadinanza è stato pubblicato sul sito del Comune. Finora, e fino alle variazioni previste dal 6 luglio, era in vigore l’orario invernale, con apertura anche nel pomeriggio. Da lunedì 6, l’apertura è solo mattutina, sia nei cimiteri di Condera e Modena che in tutti quelli periferici del territorio comunale.