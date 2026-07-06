Reggio Calabria, bilancio da record per l’nfiorata di Gallico: fede, arte e comunità protagoniste | FOTO E VIDEO

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l’Infiorata di Gallico, manifestazione che ancora una volta ha saputo unire fede, arte e partecipazione popolare in un grande momento di comunità. L’afflusso di visitatori, arrivati per ammirare il suggestivo tappeto floreale, conferma il forte richiamo di un appuntamento capace di emozionare e valorizzare il territorio. La tradizione religiosa si è trasformata in un’occasione di incontro, condivisione e bellezza, grazie a un lavoro collettivo che ha coinvolto infioratori, volontari, collaboratori e tanti cittadini. Un risultato reso possibile dall’impegno di chi ha dedicato tempo, energie e passione alla realizzazione di un’opera corale, apprezzata dai fedeli e dai numerosi visitatori presenti.

Il tappeto floreale simbolo di fede e bellezza

Il cuore della manifestazione è stato il magnifico tappeto floreale, frutto di un’attenta preparazione e di una collaborazione intensa tra le diverse realtà coinvolte. Colori, forme e composizioni hanno dato vita a un percorso capace di raccontare la devozione della comunità di Gallico attraverso il linguaggio dell’arte e della tradizione. L’Infiorata di Gallico ha confermato la propria capacità di trasformare uno spazio condiviso in un luogo di spiritualità e partecipazione, dove la cura dei dettagli e il lavoro degli infioratori diventano espressione concreta di appartenenza. Una manifestazione che non si limita alla bellezza visiva, ma che rappresenta anche un forte messaggio di unità e collaborazione.

Il ruolo delle comunità e dei volontari

Fondamentale è stato il contributo dei gruppi delle comunità di Sambatello, Villa Mesa, Arghillà e San Biagio, che hanno raccolto con entusiasmo l’invito a partecipare, lavorando insieme ai gruppi storici della comunità di Gallico. La loro presenza ha dato ulteriore valore alla manifestazione, rafforzando il senso di fraternità e il legame tra territori vicini. Un ringraziamento particolare va agli infioratori, ai volontari e a tutti i collaboratori che, con spirito di servizio, hanno contribuito alla riuscita dell’evento. La grande partecipazione dimostra come, quando le comunità camminano insieme, sia possibile realizzare iniziative capaci di generare emozione, identità e coinvolgimento.

Azione Cattolica e parrocchia motore dell’organizzazione

Un riconoscimento speciale è stato rivolto all’Azione Cattolica “Roberto Petrosino” della Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo di Gallico Marina, indicata come autentico motore organizzativo dell’intera manifestazione. Con competenza, passione e dedizione, l’associazione ha coordinato i gruppi, pianificato le diverse fasi del lavoro e contribuito in modo determinante alla perfetta riuscita dell’Infiorata di Gallico. Importante anche il sostegno del parroco, Don Angelo Battaglia, che ha incoraggiato l’iniziativa e guidato la comunità nel suo percorso di fede. La celebrazione della Santa Eucaristia ha rappresentato il momento culminante della giornata, unendo devozione, arte e fraternità in un clima di intensa partecipazione.

Una manifestazione che valorizza Gallico e il territorio

L’edizione appena conclusa ha confermato il valore dell’Infiorata di Gallico come appuntamento capace di promuovere la bellezza del territorio e rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Il successo della manifestazione non appartiene a un singolo gruppo, ma a un’intera rete di persone che ha saputo lavorare con entusiasmo e spirito di collaborazione. L’appuntamento si chiude con un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e visitato l’Infiorata, contribuendo a rendere speciale una giornata di fede e condivisione. Foto e video a corredo dell’articolo sono di Renzo Pellicano. L’arrivederci è al prossimo anno, con la consapevolezza di una tradizione che continua a crescere e a coinvolgere.