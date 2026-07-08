Reggio Calabria, auto in sosta vietata blocca un bus Atam: 65enne denunciata per interruzione di pubblico servizio

Alcuni giorni or sono, a causa di un veicolo in sosta non regolamentare, un bus del trasporto urbano, era stato costretto ad interrompere la propria corsa in Piazza della Pace a Reggio Calabria, per quasi 20 minuti. Nella circostanza la conducente veniva compiutamente identificata e sanzionata dalla Polizia Locale non solo per sosta vietata ma anche per omessa revisione del veicolo. Attese le gravi ripercussioni sul traffico cittadino e sulla regolarità delle corse dei bus urbani causate dalla suddetta condotta, la responsabile, una reggina di 65 anni, in data odierna, è stata altresì denunciata all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio. Dagli accertamenti svolti in collaborazione con Atam è infatti emerso che la sconsiderata infrazione ha comportato, a causa dei ritardi accumulati, la cancellazione di una corsa delle linee urbane, l’interruzione di un’altra, ed un grave ritardo di una ulteriore corsa con direttrice nord sud.

Il procedimento versa in fase di indagini preliminari, pertanto vige, in capo all’indagata, il principio di non colpevolezza fino a sentenza passata in giudicato.