Reggio Calabria, auto fa un testacoda sul raccordo autostradale: ragazza illesa

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:00, sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Spirito Santo e l’uscita per via Lia. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile guidata da una ragazza avrebbe improvvisamente perso il controllo, effettuando un testacoda prima di uscire dalla carreggiata. Nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli in transito.

L’auto perde il controllo e fa testacoda

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni disponibili, la vettura avrebbe compiuto una rotazione su se stessa, terminando poi la propria corsa fuori dalla sede stradale. Resta da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’automobile. Gli accertamenti dovranno stabilire le cause del testacoda avvenuto lungo il raccordo autostradale reggino.

La conducente è rimasta completamente illesa

Nonostante la dinamica del sinistro e il testacoda compiuto dalla vettura, la giovane conducente è rimasta del tutto illesa. L’incidente non avrebbe quindi provocato conseguenze fisiche per la ragazza e non risultano coinvolte altre persone. L’episodio ha comunque reso necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto stradale e consentire le operazioni necessarie senza ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

Polizia Stradale e Anas sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità, nella delimitazione dell’area interessata e nella messa in sicurezza della carreggiata. La presenza dei mezzi operativi ha permesso di regolare il traffico sul raccordo autostradale, nel tratto tra Spirito Santo e via Lia, e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La scena dell’incidente è stata documentata dalle immagini girate da Graziano Tomarchio, che mostrano la vettura dopo il testacoda e l’intervento degli operatori lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. Il sinistro si è fortunatamente concluso senza feriti, mentre le operazioni di messa in sicurezza hanno interessato il tratto stradale per il tempo necessario al ripristino delle normali condizioni di circolazione.