Reggio Calabria, Assessorato al Personale: Maiolino interviene su programmazione, residui 2025 e processo valutazione dei dipendenti

Un intervento deciso e immediato, attuato a pochi giorni dall’insediamento, quello del nuovo Assessore al Personale del Comune di Reggio Calabria Antonino Maiolino e che imprime un primo importante segnale di svolta richiesto dal Sindaco Francesco Cannizzaro, segnando un netto cambio di passo nell’azione amministrativa, con l’obiettivo di riprogrammare strategicamente l’intera gestione del personale, nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi offerti alla città, per imprimere un nuovo impulso al settore e al rapporto con i dipendenti dell’Ente.

In primo luogo, l’Assessore Maiolino, al fine di garantire la piena aderenza dell’azione amministrativa alle nuove linee programmatiche, ha disposto la sospensione temporanea, con effetto immediato, delle attività attuative previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) fatta espressa eccezione per le procedure selettive relative ai TIS, che restano integralmente escluse dal provvedimento e proseguono regolarmente.

L’Assessore ha precisato che tale sospensione è necessaria per procedere a una puntuale ricognizione dei dossier pendenti che porterà a una nuova ridefinizione del PIAO approvato dalla scorsa Amministrazione nella delibera di Giunta del 22 maggio 2026.

Sul fronte del trattamento economico, l’Assessore Maiolino, in risposta alle sollecitazioni delle sigle sindacali, per il tramite del proprio ufficio ha garantito un risultato concreto e immediato per i dipendenti: a seguito di un intenso lavoro svolto dagli uffici, sono state già pubblicate all’Albo pretorio le determinazioni dirigenziali – DD 3280/2026 per il riaccertamento ordinario dei residui finalizzato alla liquidazione dell’indennità per il fondo risorse decentrate – salario accessorio dipendenti, relativo all’anno 2025 e la DD 3213/2026 per impegno e liquidazione istituti di turnazione per settore polizia municipale – primo trimestre anno 2026.

Un atto dovuto, che sblocca il riconoscimento economico spettante ai lavoratori aventi diritto.

Infine, in data odierna, si è dato il via anche al processo di valutazione del personale dipendente, dall’Area degli Operatori all’Area delle Elevate Qualificazioni, per l’annualità 2025, da effettuarsi tramite la piattaforma StrategicPA, entro il prossimo 24 luglio al fine di garantire il rispetto dei tempi e l’efficienza dei processi di monitoraggio delle performance all’interno della macchina amministrativa.