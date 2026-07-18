Reggio Calabria, arrestato uomo accusato di stalking e violenza sessuale

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato di atti persecutori e violenza sessuale. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce dalla denuncia presentata dalla donna presso il Commissariato di P.S. di Cittanova, durante la quale ha raccontato delle condotte ingiuriose, minacciose e violente di cui era vittima.

L’uomo, infatti, non si rassegnava al rifiuto della donna di instaurare un rapporto affettivo con lui e, per questo motivo, poneva in essere ripetuti atti vessatori, molesti e minacciosi. I poliziotti, che hanno avviato un’intensa attività investigativa con il coordinamento della Procura, hanno ricostruito un quadro indiziario di assoluta gravità, che ha portato all’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.