Reggio Calabria, Arillotta (Udc): “al fianco di Cannizzaro, il Sindaco saprà risollevare le sorti della città”

“Il risultato della lista per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Reggio Calabria, nata dalla collaborazione tra Unione di Centro con gli altri partiti e movimenti di ispirazione postdemocristiana presenti sul territorio, è assolutamente inferiore ad ogni aspettativa. Certamente è mancato, per quanto riguarda l’UDC, il sostrato di presenza sul territorio, che la dirigenza avvicendatasi negli ultimi anni, fino alla imminenza della scadenza del termine per la presentazione delle liste, non ha realizzato”. Lo afferma il Vice Segretario Regionale dell’UDC, Paolo Arillotta. “È vero anche, però, che nelle elezioni comunali di Reggio Calabria, il simbolo dello scudocrociato era assente dalla scheda da 12 anni. Quindi, anche il solo fatto di avere presentato la lista dopo tanti anni costituisce già questo un risultato. Di ciò va espresso il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità, e che si sono cimentati in una campagna elettorale che è stata, senza forse, la più competitiva degli ultimi decenni“, rimarca Arillotta.

“Si esprime la piena condivisione e l’apprezzamento per le scelte che hanno caratterizzato questo avvio della consiliatura”

“Resta la sincera soddisfazione di avere contribuito alla vittoria del centrodestra e del sindaco on.le Cannizzaro. Naturalmente si esprime la piena condivisione e l’apprezzamento per le scelte che hanno caratterizzato questo avvio della consiliatura, con particolare riferimento alla formazione della Giunta, nel quale l’esperienza politica di alcuni suoi componenti, giustamente attinte dalle liste tenendo conto del risultato elettorale, si coniuga rafforzandosi con la presenza di illustri cittadini, che hanno già dato lustro alle Istituzioni, agli Enti, alle professioni nell’ambito dei quali hanno esercitato le loro precedenti attività. Le iniziative già assunte dal Sindaco danno il senso di una visione assolutamente condivisa, di una Città orgogliosa di sé, e riferimento nella Città Metropolitana, nell’Area dello Stretto, nella Regione, nel Paese e nel suo Mezzogiorno, e nell’area del Mediterraneo”, evidenza Arillotta.

“Dopo anni di supponente insipienza e palese incapacità, Reggio va ricostruita dalle fondamenta”

“Dopo anni di supponente insipienza e palese incapacità, Reggio va ricostruita dalle fondamenta. Però se c’è un risultato già ottenuto da questa Amministrazione, è quello di avere ridato a tutti i cittadini l’ottimismo verso il futuro, dopo anni di postura contrita e nel contempo scoliotica, di musoni, di desolazione. Ebbene, già questo è un risultato importante. E noi siamo convinti che con la sua energia, e con la collaborazione di tutti quelli che nell’Amministrazione sono stati chiamati e saranno ancora chiamati a incarichi di responsabilità, il Sindaco saprà risollevare le sorti della nostra Città, e collocarla nel posto e nel ruolo che merita”, sottolinea.

“Da parte nostra, come si è stati affianco al sindaco on.le Cannizzaro durante la campagna elettorale, si continuerà a contribuire con idee e proposte, sia pure dall’esterno del Consiglio comunale, all’attività dell’Amministrazione. L’Unione di Centro reggino e calabrese pensa che il risultato elettorale non è il segnale di una estraneità di ciò che il partito rappresenta rispetto alla società attuale. Pensa, piuttosto che sia soltanto il naturale esito di un’assenza, in questi anni, del partito dal dibattito politico e sul territorio. È per questo che riparte dalle comunali di Reggio la riorganizzazione del partito sul livello comunale e provinciale, alla quale sono chiamati tutti coloro i quali aderiscono sinceramente all’idea che la presenza e vitalità del partito nel contesto politico sia di fondamentale importanza per il progresso della società“, conclude Arillotta.