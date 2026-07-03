Reggio Calabria, annunciata la disinfestazione in città: intervento massiccio da nord a sud | GIORNI, ZONE E ORARI

È stato definito il calendario degli interventi di disinfestazione previsti nel mese di luglio 2026 nella città di Reggio Calabria. Le operazioni interesseranno numerose aree del territorio comunale, con un programma articolato che partirà dal Centro storico e proseguirà nei quartieri cittadini e nelle zone periferiche. Tutti gli interventi avranno inizio alle ore 24:00, secondo il calendario predisposto. Le attività riguarderanno, tra le altre aree, il lungomare del Centro storico, Pineta Zerbi, Eremo, Tremulini, Santa Caterina, San Brunello, Vito, Sbarre, Pellaro, Ravagnese, Gallina, Archi, Pentimele e Ortì.

Il calendario degli interventi

Di seguito il calendario, che copre l’intero mese di luglio e prevede interventi distribuiti in modo progressivo sul territorio cittadino, con l’obiettivo di raggiungere le principali aree urbane, i quartieri collinari e le zone costiere di Reggio Calabria.