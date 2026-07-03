Reggio Calabria, annunciata la disinfestazione in città: intervento massiccio da nord a sud | GIORNI, ZONE E ORARI

Programmati gli interventi di disinfestazione nel mese di luglio 2026 nelle diverse aree di Reggio Calabria. Le attività prenderanno il via dal Centro storico e proseguiranno progressivamente lungo il territorio comunale, interessando quartieri e zone da nord a sud

Disinfestazione
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È stato definito il calendario degli interventi di disinfestazione previsti nel mese di luglio 2026 nella città di Reggio Calabria. Le operazioni interesseranno numerose aree del territorio comunale, con un programma articolato che partirà dal Centro storico e proseguirà nei quartieri cittadini e nelle zone periferiche. Tutti gli interventi avranno inizio alle ore 24:00, secondo il calendario predisposto. Le attività riguarderanno, tra le altre aree, il lungomare del Centro storico, Pineta Zerbi, Eremo, Tremulini, Santa Caterina, San Brunello, Vito, Sbarre, Pellaro, Ravagnese, Gallina, Archi, Pentimele e Ortì.

Il calendario degli interventi

Di seguito il calendario, che copre l’intero mese di luglio e prevede interventi distribuiti in modo progressivo sul territorio cittadino, con l’obiettivo di raggiungere le principali aree urbane, i quartieri collinari e le zone costiere di Reggio Calabria.

Area intervento Data Orario inizio
Centro Storico 5 luglio 2026 24:00
Centro Storico (lungomare) 6 luglio 2026 24:00
Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini 7 e 8 luglio 2026 24:00
Santa Caterina – San Brunello – Vito 9 e 10 luglio 2026 24:00
Ferrovieri – Stadio 12 luglio 2026 24:00
Gebbione (Parco Lineare Sud) 13 luglio 2026 24:00
Sbarre 14 luglio 2026 24:00
San Giorgio – Modena – San Sperato 15 luglio 2026 24:00
Trabocchetto – Condera – Spirito Santo 16 luglio 2026 24:00
Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà 17 luglio 2026 24:00
Catona (lungomare) 19 luglio 2026 24:00
Sambatello e Gallico superiore 20 luglio 2026 24:00
Gallico (lungomare) 21 luglio 2026 24:00
Pellaro 22 luglio 2026 24:00
Pellaro (lungomare) 23 luglio 2026 24:00
Ravagnese 24 luglio 2026 24:00
Gallina 25 luglio 2026 24:00
Cannavò – Mosorrofa – Cataforio 27 luglio 2026 24:00
Archi + Pentimele 28 luglio 2026 24:00
Ortì 29 luglio 2026 24:00

 

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