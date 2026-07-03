Reggio Calabria, annunciata la disinfestazione in città: intervento massiccio da nord a sud | GIORNI, ZONE E ORARI

È stato definito il calendario degli interventi di disinfestazione previsti nel mese di luglio 2026 nella città di Reggio Calabria. Le operazioni interesseranno numerose aree del territorio comunale, con un programma articolato che partirà dal Centro storico e proseguirà nei quartieri cittadini e nelle zone periferiche. Tutti gli interventi avranno inizio alle ore 24:00, secondo il calendario predisposto. Le attività riguarderanno, tra le altre aree, il lungomare del Centro storico, Pineta Zerbi, Eremo, Tremulini, Santa Caterina, San Brunello, Vito, Sbarre, Pellaro, Ravagnese, Gallina, Archi, Pentimele e Ortì.
Il calendario degli interventi
Di seguito il calendario, che copre l’intero mese di luglio e prevede interventi distribuiti in modo progressivo sul territorio cittadino, con l’obiettivo di raggiungere le principali aree urbane, i quartieri collinari e le zone costiere di Reggio Calabria.
|Area intervento
|Data
|Orario inizio
|Centro Storico
|5 luglio 2026
|24:00
|Centro Storico (lungomare)
|6 luglio 2026
|24:00
|Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini
|7 e 8 luglio 2026
|24:00
|Santa Caterina – San Brunello – Vito
|9 e 10 luglio 2026
|24:00
|Ferrovieri – Stadio
|12 luglio 2026
|24:00
|Gebbione (Parco Lineare Sud)
|13 luglio 2026
|24:00
|Sbarre
|14 luglio 2026
|24:00
|San Giorgio – Modena – San Sperato
|15 luglio 2026
|24:00
|Trabocchetto – Condera – Spirito Santo
|16 luglio 2026
|24:00
|Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà
|17 luglio 2026
|24:00
|Catona (lungomare)
|19 luglio 2026
|24:00
|Sambatello e Gallico superiore
|20 luglio 2026
|24:00
|Gallico (lungomare)
|21 luglio 2026
|24:00
|Pellaro
|22 luglio 2026
|24:00
|Pellaro (lungomare)
|23 luglio 2026
|24:00
|Ravagnese
|24 luglio 2026
|24:00
|Gallina
|25 luglio 2026
|24:00
|Cannavò – Mosorrofa – Cataforio
|27 luglio 2026
|24:00
|Archi + Pentimele
|28 luglio 2026
|24:00
|Ortì
|29 luglio 2026
|24:00