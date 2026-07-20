Reggio Calabria, ANIA chiede al Comune una nuova rottamazione dei tributi: “aiutare famiglie e imprese in difficoltà”

“L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, associandosi all’ UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) di Reggio Calabria, accoglie con favore l’atto deliberativo, che sarà adottato dal Consiglio Comunale di oggi, con il quale sarà formalizzata l’adesione, da parte del Comune di Reggio Calabria, alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (Legge n. 88/2026), per tutti i debiti tributari e non tributari risultanti da carichi affidati dal Comune, all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023. Si fa presente, Inoltre, che la Legge di Bilancio 2026 ha riconosciuto agli Enti Locali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali”. Lo afferma il Segretario dell’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Vincenzo Leotta.

“Questa misura consente di prevedere l’esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall’Ente, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento tributario e degli equilibri di bilancio. Questa Associazione ritiene che il Comune di Reggio Calabria debba adottare anche una forma di definizione agevolata verso i crediti relativi alle entrate comunali tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento e di avvisi di accertamento esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025. Il contesto sociale ed economico di grande sofferenza da parte di famiglie, imprese, commercianti e artigiani impone di sfruttare e attuare tutte le opportunità concesse dal legislatore statale in materia di definizione agevolata dei debiti tributari e non tributari comunali”, rimarca Leotta.

Appello al Sindaco, all’Assessore ai Tributi, al Presidente del Consiglio comunale

“Rivolgiamo, pertanto, un appello al Sindaco, all’Assessore ai Tributi, al Presidente del Consiglio comunale e a tutti i Gruppi consiliari affinchè la nostra proposta di estendere una forma di definizione agevolata verso i crediti relativi alle entrate comunali tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento e di avvisi di accertamento esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, avanzata anche da altre organizzazioni sindacali, possa essere accolta dall’Amministrazione comunale”, conclude Leotta.