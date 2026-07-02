Reggio Calabria, all’Università Mediterranea un infoday per aspiranti matricole e famiglie | DETTAGLI

Un infoday dedicato alle aspiranti matricole e alle loro famiglie per conoscere da vicino l’offerta formativa del dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea e ricevere supporto diretto per l’immatricolazione ai corsi di studio del prossimo anno accademico 2026-27. L’appuntamento è in programma venerdì 10 aprile, dalle ore 10 alle ore 14, presso il dipartimento. Le aule A5 e A6 saranno allestite per accogliere studenti e studentesse, anche accompagnati dalle famiglie, interessati ai corsi di Architettura UE, Design triennale e Design Magistrale. Nel corso della giornata sarà possibile ricevere informazioni direttamente da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo sull’offerta didattica dei corsi di studio, sui curriculum e piani di studi, sulle attività didattiche e sui servizi agli studenti.

Durante l’infoday sarà possibile essere guidati nell’iscrizione al primo test online di Architettura del 23 luglio, utile per entrare da subito in graduatoria dopo averlo sostenuto, e nelle procedure per le immatricolazioni in Design ad accesso libero. Sarà inoltre presente un desk sul posto per consentire agli interessati di svolgere direttamente le procedure, con assistenza dedicata. Nel corso dell’incontro saranno fornite anche tutte le informazioni su attività, modulistica e regolamenti relativi ai servizi agli studenti, dall’accesso alle residenze universitarie alle borse di studio, dalle attività Erasmus allo sport, fino ai regolamenti per utenze speciali, all’accesso ai laboratori del dipartimento e alle biblioteche.

Una giornata per conoscere il dipartimento

L’infoday sarà una giornata di accoglienza con attività guidate, pensata per accompagnare la scelta di iscriversi alla Mediterranea e al dipartimento di Architettura e Design. Negli ultimi anni il dipartimento ha registrato l’incremento continuo dei suoi iscritti ai corsi di studio e propone un’offerta didattica e formativa orientata a innovazione, internazionalizzazione e formazione sulle competenze.

Un percorso che colloca il dipartimento tra i primi in Italia per la qualità della didattica in aula e per i percorsi integrativi tra masterclass, master, viaggi studio, summer e winter school, scambi internazionali, mostre, tirocini formativi e apertura al mondo del lavoro nei settori più evoluti dell’architettura e del design, con più alto impatto di occupabilità entro i primi tre anni dalla laurea.