Reggio Calabria, all’Arena “Ciccio Franco” lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”

Il prossimo 22 luglio 2026, alle ore 20.30, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”, scritto e diretto da Antonio Grosso che ne interpreta anche il ruolo di protagonista, prodotto dalla Compagnia Mauri Sturno. L’evento, a ingresso libero, promosso e finanziato dalla Giunta Esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati è realizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria. La serata si inserisce nella più ampia cornice delle iniziative dedicate alla commemorazione del XXXIV anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La commedia offre un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità e del senso delle istituzioni

Attraverso il linguaggio universale del teatro, la commedia -un’opera capace di parlare di mafia in chiave ironica e commovente, in questo risiede la sua originalità- offre un’importante occasione di riflessione sui temi della legalità e del senso delle istituzioni attraverso le vicende dei protagonisti, contribuendo a mantenere viva la memoria di uno dei momenti più drammatici della storia del nostro Paese. Un appuntamento significativo in uno dei luoghi simbolo della Città, per coltivare insieme la cultura della legalità, ricordando il sacrificio di donne e uomini che hanno dedicato la propria vita in difesa della giustizia, della libertà e delle istituzioni democratiche.

Il vicesindaco Arena: “lo spettacolo intende offrire al pubblico un’importante occasione di riflessione”

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, rinnova “il proprio convinto sostegno a tutte le iniziative che promuovono concretamente la cultura della legalità e che preservano il valore della memoria, patrocinando lo spettacolo teatrale “Minchia Signor Tenente”, scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, in programma mercoledì 22 luglio, alle ore 20:30, all’Arena dello Stretto Ciccio Franco”. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Giunta esecutiva della Sezione di Reggio Calabria dell’Associazione Nazionale Magistrati, si inserisce nel percorso di commemorazione del XXXIV anniversario della strage di Via D’Amelio, in ricordo del magistrato Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, vittime della mafia.

“Attraverso la forza espressiva del teatro – evidenzia il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Mariagrazia Arena – questo spettacolo intende offrire al pubblico un’importante occasione di riflessione sui valori della giustizia, del rispetto delle istituzioni e sulla libertà di espressione, contribuendo a mantenere viva la memoria di una delle pagine più tragiche della storia italiana e a trasmetterne il significato alle nuove generazioni. Per l’Amministrazione Cannizzaro – aggiunge il Vicesindaco Arena – sostenere iniziative come questa significa ribadire con forza il proprio impegno concreto nella diffusione della cultura della legalità, nella difesa dei principi democratici e nella costruzione di una comunità sempre più consapevole e partecipe alla vita civica. L’Amministrazione comunale sollecita pertanto la cittadinanza a prendere parte a questa significativa serata, occasione di memoria collettiva e di condivisione di valori che rappresentano il fondamento della convivenza civile ed anche del futuro del nostro territorio”.