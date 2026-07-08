Reggio Calabria, alla Spiaggia di Bolano arriva il “Polpetto Mangiaplastica

Sabato 11 luglio 2026, alle ore 17:30, presso la Spiaggia di Bolano – Bella Beach (Lido Stazione E1), l’associazione ambientale Deep Seas, in collaborazione con il Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto” e con l’ospitalità della Stazione E1 Bella Beach, procederà alla posa di un nuovo “Polpetto Mangiaplastica”: un raccoglitore dedicato ai rifiuti in plastica, pensato per intercettare parte dell’inquinamento che ogni anno raggiunge il mare a partire dalle nostre spiagge.

Il “Polpetto Mangiaplastica” è più di un semplice contenitore per la raccolta differenziata

Il “Polpetto Mangiaplastica” è più di un semplice contenitore per la raccolta differenziata: è un simbolo, un piccolo guardiano che invita bagnanti e visitatori a un gesto quotidiano di responsabilità verso l’ambiente marino. La sua installazione si inserisce nel percorso di educazione e sensibilizzazione ambientale che Deep Seas porta avanti dal 2017 a tutela dell’ecosistema dello Stretto di Messina, tra ricerca scientifica, attività didattiche e iniziative di cittadinanza attiva.“Ogni gesto semplice può avere un impatto concreto”, dichiara Silvia Santoli, Presidente di Deep Seas. “Con il Polpetto Mangiaplastica vogliamo rendere visibile e accessibile a tutti la possibilità di proteggere il nostro mare: basta un piccolo passo, ripetuto insieme, per fare la differenza. Ringraziamo Legambiente Reggio Calabria per aver condiviso con noi questo percorso e la Stazione E1 Bella Beach per averci accolti con grande disponibilità”, evidenzia. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza: Deep Seas invita famiglie, bambini e appassionati del mare a partecipare all’evento e a portare con sé chiunque abbia a cuore la salute del nostro ecosistema marino.

Chi è Deep Seas

A.S.D. Deep Seas è un’associazione ambientale fondata nel 2017 a Reggio Calabria, impegnata nella ricerca, nell’educazione e nella protezione dell’ecosistema dello Stretto di Messina. Tra i suoi principali risultati: la vittoria dell’Ocean Hackathon 2020, la co-fondazione del Comitato AMP Costa Viola e l’aggiudicazione di un bando regionale POR con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.