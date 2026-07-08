Reggio Calabria, alberi pericolanti alla Villetta di Santa Caterina: i residenti chiedono interventi prima del rientro a scuola

“Secondo le segnalazioni dei frequentatori della villetta, vi sarebbero attualmente alcuni fusti arborei che mostrano evidenti segni di instabilità, con inclinazioni sospette e rami ammalorati che lasciano temere nuovi cedimenti strutturali. ​La Villetta di Santa Caterina è, per antonomasia, uno dei punti di aggregazione più vivi e frequentati della zona nord di Reggio Calabria. Durante i mesi estivi, lo spazio si popola soprattutto nelle ore serali di anziani in cerca di refrigerio e di intere famiglie. L’area, inoltre, ospita un parco giochi per bambini che rappresenta una vera e propria oasi ricreativa per il quartiere. ​Ma la preoccupazione più grande, che spinge i residenti a chiedere un intervento immediato di monitoraggio, è legata al fattore tempo”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria.

“La villetta è infatti situata in un nodo strategico e di passaggio quotidiano per decine di studenti e genitori. L’obiettivo dei cittadini è chiaro: muoversi d’anticipo, chiedendo una verifica tecnica accurata e l’eventuale messa in sicurezza o potatura degli alberi a rischio prima dell’inizio dell’anno scolastico, evitando così che il rientro a scuola possa trasformarsi in un potenziale pericolo per i più piccoli”.

“La sicurezza dei nostri figli e della comunità non può attendere l’ennesima emergenza“, spiegano i promotori della segnalazione. La palla passa ora alla nuova amministrazione comunale, da cui la cittadinanza si aspetta un segnale di discontinuità basato sulla prevenzione, sulla cura del territorio e sulla tutela dell’incolumità pubblica.