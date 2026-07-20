Reggio Calabria, al via la 2ª edizione del Corso di formazione gratuito per Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti nelle imprese

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, attraverso la propria Azienda Speciale IN.FORM.A., prosegue la propria azione a supporto del tessuto produttivo locale nell’ambito della transizione ecologica e della tutela ambientale, organizzando la seconda edizione del Corso di formazione gratuito in “Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti nelle imprese (RTGR)”. L’iniziativa è realizzata in stretta sinergia con i principali Ordini e Collegi professionali del territorio: Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria; Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria; Collegio provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Reggio Calabria. Il corso si propone di favorire la nascita e la qualificazione di figure professionali specializzate capaci di supportare le imprese nella corretta gestione amministrativa e operativa dei rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche e di acquisire o rinnovare la qualifica di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

“Sostenere le imprese del territorio nel percorso verso la transizione ecologica e la piena conformità ambientale è una priorità strategica”

“Sostenere le imprese del territorio nel percorso verso la transizione ecologica e la piena conformità ambientale è una priorità strategica della nostra Camera di Commercio”, dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana. «Con questa seconda edizione del corso confermiamo il nostro impegno nel dotare il sistema produttivo reggino di professionalità ad alte competenze, in grado di trasformare la gestione dei rifiuti da mero adempimento normativo a reale leva di sviluppo sostenibile e competitività per le nostre aziende.»

“Dopo il riscontro altamente positivo della prima edizione, rinnoviamo una proposta formativa di eccellenza, che vede la collaborazione degli Ordini professionali”, sottolinea Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda Speciale IN.FORM.A. “Il corso offre un percorso concreto e qualificante di 40 ore che permette sia ai professionisti di iscriversi o rinnovare l’abilitazione all’Albo Gestori Ambientali, sia alle imprese di strutturare e ottimizzare la gestione dei rifiuti speciali direttamente sul campo“, rimarca.

Il Corso si terrà presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria

Il Corso si terrà presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria a partire dal 1° ottobre 2026 e avrà una durata complessiva di 40 ore, articolate in 5 incontri da 8 ore ciascuno. La partecipazione è gratuita, riservata a un numero massimo di 40 partecipanti. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza con indicazione dei moduli svolti. È previsto il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) da parte degli Ordini e Collegi co-organizzatori.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via PEC entro e non oltre lunedì 21 settembre 2026. Il bando completo, l’avviso di manifestazione d’interesse e i moduli d’iscrizione sono consultabili e scaricabili sul portale ufficiale della Camera di Commercio di Reggio Calabria www.rc.camcom.gov.it.