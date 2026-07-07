Reggio Calabria, al via il TFA 2025/2026: l’Università “Dante Alighieri” pubblica il bando di ammissione

L’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria comunica di aver aperto le candidature per l’accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2025/2026. Con la pubblicazione del bando, UniDARC avvia le procedure di ammissione ai corsi autorizzati dal D.M. n. 926 del 26 giugno 2026. L’Ateneo mette a disposizione 200 posti complessivi, di cui 80 per la scuola dell’infanzia e 120 per la scuola primaria, offrendo un percorso altamente qualificante per la formazione dei futuri docenti di sostegno.
Un’opportunità concreta per chi desidera investire nella formazione e contribuire a costruire una scuola sempre più inclusiva: https://www.unidarc.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-xi-ciclo/.