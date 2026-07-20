Reggio Calabria, al via il primo Consiglio Comunale dell’era Cannizzaro a Palazzo San Giorgio: ottima partecipazione della cittadinanza

E’ iniziato il secondo Consiglio Comunale dell’era Cannizzaro, il primo dentro l’Aula “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Il primo in assoluto, lo ricordiamo, si è svolto all’aperto, nella suggestiva cornice dell’Arena di Reggio Calabria. Saranno sei i punti all’ordine del giorno discussi. Da segnalare l’importante e massiccia presenza di cittadini, accorsi ad assistere alla seduta. L’ingresso del Sindaco e della Giunta è stato accompagnato da un applauso dei Consiglieri, quasi tutti presenti.

Il primo intervento nei preliminari, del Consiglieri Parisi, che ha richiesto (e gli è stato concesso) un minuto di silenzio per ricordare Paolo Borsellino il giorno dopo l’anniversario della sua scomparsa. Successivamente, il capogruppo di Fratelli d’Italia Bilardi ha voluto salutare tutti a nome del partito, attraverso un discorso letto. Per il principio dell’alternanza, parola poi a Malara, capogruppo PD in Consiglio Comunale.