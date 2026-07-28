Reggio Calabria, al Seminario Arcivescovile la 3ª edizione di “Poesie sotto le stelle”

Lunedi 3 agosto con inizio alle19:30, nei giardini del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria, avrà luogo la 3ª edizione di “Poesie sotto le stelle”. L’evento è organizzato e promosso da Francesca De Stefano responsabile del gruppo di lettura ‘Viaggio tra le righe”. Nel corso della serata si alterneranno versi di poeti affermati ed esordienti, intervallati dalle voci del coro polifonico San Paolo diretto dal maestro Carmen Cantarella.

L’organizzazione ringrazia per la collaborazione la componente laica della Comunità del Pio XI ,in particolare modo : Mimma Quattrone, Angela Pennestrì, Monica Delle Donne.