Reggio Calabria, Agliano: “grande soddisfazione per il Consiglio Comunale all’Arena e per Romeo nell’assise”

“Grande soddisfazione e apprezzamento per la destra reggina, per il primo Consiglio Comunale all’Arena ‘Ciccio Franco’ e per l’ingresso nell’assise di Daniele Romeo“. Lo dichiara Giuseppe Agliano, più volte assessore e consigliere comunale, coordinatore del “Comitato 14 luglio”. “La decisione del sindaco Francesco Cannizzaro – sostiene Agliano – di far svolgere la seduta inaugurale di insediamento del Senato della città presso l’Arena “Ciccio Franco”, il luogo che più di altri rappresenta il simbolo del riscatto e della voglia di rinascita dei reggini, non può che suscitare grande apprezzamento. A pochi giorni dall’anniversario della “Rivolta”, questo gesto riempie di orgoglio e di speranza i cuori di tantissimi cittadini che guardano a quella pagina di storia come un valore per l’intera nostra comunità, da tutelare e trasmettere alle giovani generazioni.

Inoltre, salutiamo con soddisfazione l’ingresso in consiglio comunale di Daniele Romeo, che insieme a Luisa Curatola, Marco Parisi e la neoassessore Filomena Iatì formano la pattuglia di amministratori espressione della lista “Reggio Futura”, che rappresenta l’avamposto di continuità Ideale con quel mondo che guarda alla destra storica con attenzione e rispetto. Avamposto, che da Michele Barbaro in poi, passando per Ciccio Franco, Renato Meduri, Natino Aloi, Antonio Franco, Giuseppe Scopelliti, Demi Arena, il sottoscritto, fino a Nicola Malaspina, è sempre stato presente nel civico consesso reggino, punto di riferimento umano e politico di quanti si riconoscono nei valori del Movimento Sociale e di Alleanza Nazionale, megafono delle loro istanze e testimone di una comunità che è viva e non molla mai“.