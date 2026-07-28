Reggio Calabria, accordo tra Ordine degli Avvocati e Museo per valorizzare il patrimonio culturale

L’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare iniziative congiunte dedicate alla valorizzazione, alla promozione e alla comunicazione del patrimonio culturale del territorio. L’intesa punta a rafforzare la cooperazione tra due istituzioni impegnate, nei rispettivi ambiti, nella crescita culturale e sociale della comunità reggina. La collaborazione consentirà di programmare progetti, eventi e attività divulgative capaci di favorire una maggiore conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico locale.

In una nota, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria informa che “è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), finalizzato alla realizzazione di iniziative condivise di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale. L’intesa nasce dalla comune volonta’ di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio, favorendo la collaborazione tra istituzioni impegnate, ciascuna nel proprio ambito, nella crescita culturale e sociale della comunità.

L’accordo prevede lo sviluppo di progetti comuni, eventi, attivita’ divulgative e iniziative di promozione culturale, da programmare e realizzare in modo condiviso, nel rispetto delle competenze e delle finalita’ istituzionali delle Parti. Con questa collaborazione, l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria conferma il proprio impegno nel sostenere percorsi di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, riconoscendo nella cooperazione tra istituzioni un importante strumento di crescita civile, sociale e culturale” si chiude la nota.