Reggio Calabria accoglie “Rombo di Passione”: il primo Truck Festival in memoria di Serena Daf

Il mondo dei motori, della solidarietà e della sicurezza stradale si unisce in un evento senza precedenti sul territorio reggino. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, l’area del Parcheggio del Tempietto ospiterà la prima edizione di “Rombo di Passione” – Truck Festival, un raduno interamente dedicato agli appassionati di grandi mezzi e organizzato con il cuore dall’Associazione Sportiva Pantanello. La manifestazione nasce con un intento profondo: onorare la memoria di Serena Daf, unendo la spettacolarità dei giganti della strada a una forte impronta di sensibilizzazione sociale.

I numeri e le attrazioni dell’evento

Il Parcheggio del Tempietto si trasformerà per due giorni nel cuore pulsante del motorismo del Sud Italia. Il programma prevede un perfetto mix di intrattenimento per famiglie e addetti ai lavori:

Oltre 200 truck provenienti da tutta Italia pronti a mettersi in mostra

Show e coreografie dei giganti della strada

Stand gastronomici con specialità e street food locale

Spettacoli musicali e intrattenimento dal vivo durante le serate

Area Sicurezza Stradale con focus, dibattiti e attività di sensibilizzazione

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Rombo di Passione non è solo un raduno per gli amanti dei camion, ma un momento di aggregazione, comunità e ricordo civico,” spiegano i portavoce dell’Associazione Sportiva Pantanello. “Vogliamo che il rombo di questi motori porti un messaggio di unione e attenzione alla guida, celebrando la vita e la passione in nome di Serena“.