Reggio Calabria, a Spazio Open il nuovo Rinascimento del Wedding Made in Italy: l’incontro con Arianna Geronzi

Matrimoni in costumi d’epoca? Un inedito approfondimento sull’estetica del volto attraverso i secoli? Nuove visioni per il matrimonio rurale chic? Un focus sul Manifesto del Recupero del Made in Italy? Intrigante? Interessante? Ebbene: Spazio Open, in via dei Filippini e in cima al tapis roulant, il 29 di luglio, un mercoledì, alle ore 18,30 ospiterà l’evento e la donna che offriranno risposte certe, originali, inedite, essenziali e imprescindibili.

A Spazio Open ci sarà, ad aspettar curiosi e interessate, lettori e addetti ai lavori, Arianna Geronzi. E il suo nuovo libro sul Wedding Made in Italy: un viaggio tra storia, lusso e sostenibilità. Romana di Marino, Arianna Geronzi si distingue nel panorama contemporaneo come una figura autorevole e indipendente, capace di ridefinire i confini tra moda, identità e impegno etico. La sua voce è ferma, incisiva, frutto di un percorso che l’ha portata a comprendere e governare il caos creativo, trasformandolo in visione.

Autrice e opinion leader, Geronzi non si limita a raccontare la moda: la interpreta, la mette in discussione e la utilizza come strumento di espressione e resistenza.

Dopo il successo del primo volume e i prestigiosi riconoscimenti ricevuti — dal Salone del Libro di Torino al Premio per lo Storytelling presso il Ministero della Cultura — l’autrice torna con un nuovo capitolo della sua trilogia dedicata all’eccellenza nuziale.

Se il primo libro ha tracciato la rotta storica e digitale della moda sposi, questo secondo volume si spinge oltre, esplorando il matrimonio esperienziale tra tradizione artigianale e nuove sensibilità contemporanee.

Insomma, impossibile perdersi l’incontro con Arianna Geronzi, la sua scrittura e… l’aria avvolgente e fresca che si respira in quel di Spazio Open!