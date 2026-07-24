Reggio Calabria, a settembre torna Senseable – Simposio sulle arti elettroniche

Dal 4 al 5 settembre 2026 a Reggio Calabria torna Senseable – Simposio sulle arti elettroniche, un programma di ricerca artistica, formazione ed eventi aperti al pubblico promosso dalla Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. SENSEABLE riprende l’idea del simposio come luogo di confronto e condivisione del sapere e la porta nel presente, dando vita a uno spazio aperto in cui ricerca artistica, formazione e sperimentazione si intrecciano attraverso linguaggi differenti. Quest’anno, SENSEABLE torna con un programma ancora più ampio e una nuova sede: Villa Genoese Zerbi, uno dei luoghi simbolo della città, che per due giorni ospiterà mostre, talk, performance e installazioni, trasformandosi in un luogo di incontro tra artisti, ricercatori, studenti e pubblico.

L’evento si apre con “Narrazioni algoritmiche”

L’evento si apre con “Narrazioni algoritmiche”, una mostra internazionale di videoarte generativa dedicata alle nuove forme della narrazione nell’epoca dei sistemi intelligenti. Le opere selezionate affrontano temi come narrazione algoritmica, memoria sintetica, identità digitali e relazione uomo-macchina, offrendo uno sguardo critico e speculativo sulle trasformazioni dell’immaginario contemporaneo. La mostra sarà visitabile nelle giornate del 4 e 5 settembre dalle ore 18:00 alle 23:00.

La formazione è affidata al collettivo di artisti e ricercatori Numero Cromatico, che quest’anno conduce la terza edizione della Summer School dello Stretto. Un percorso di ricerca e produzione artistica che indaga il concetto di “Sud artificiale” attraverso gli strumenti teorici e le pratiche artistiche sviluppate da Numero Cromatico: percezione, linguaggio, sistemi complessi, intelligenza artificiale e produzione di conoscenza. Gli esiti della summer school saranno presentati al pubblico sabato 5 settembre attraverso un’installazione/performance.

La sezione talk propone due incontri dedicati a identità, autorialità, intelligenza artificiale e nuovi immaginari digitali

La sezione talk propone due incontri dedicati a identità, autorialità, intelligenza artificiale e nuovi immaginari digitali. Venerdì 4 settembre, il duo di artisti Hackatao, tra i pionieri della crypto art internazionale, interverrà online attraverso i propri avatar digitali per riflettere su identità, culture phygital e futuro dell’arte.

Sabato 5 settembre, il talk “Human not found” aprirà un confronto sul ruolo dell’umano nell’epoca delle intelligenze artificiali, una discussione tra pratiche artistiche, trasformazioni culturali e nuovi linguaggi della comunicazione a partire dalle ricerche condotte dall’osservatorio “404 Human not found”.

Il programma si completa con una sezione dedicata alle performance audiovisive e alla musica elettronica, con KIHM, il progetto del musicista Alessio Calivi che intreccia musica elettronica e visual art, e Lorem, la pratica multidisciplinare dell’artista e ricercatore Francesco D’Abbraccio, che utilizza reti neurali e sistemi generativi per produrre immagini, suoni e testi.

Con la sua terza edizione, SENSEABLE conferma la volontà di costruire, a Reggio Calabria, uno spazio dedicato alle arti elettroniche in cui ricerca, formazione e sperimentazione possano incontrarsi e dialogare con la città. Un appuntamento che guarda alle tecnologie non come semplice innovazione tecnica, ma come strumenti capaci di trasformare il modo in cui immaginiamo, raccontiamo e interpretiamo il presente.