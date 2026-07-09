Reggio Calabria, a Pellegrina di Bagnara Calabra la 6ª Festa della Mietitura

Quando il grano diventa memoria, la tradizione si trasforma in festa. Domenica 12 luglio Pellegrina di Bagnara Calabra ospiterà la VI Festa della Mietitura, organizzata dall’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, un appuntamento che, anno dopo anno, richiama sempre più persone desiderose di vivere un’esperienza autentica, dove storia, natura, cultura ed enogastronomia si incontrano per celebrare l’identità del territorio. La giornata prenderà il via con un breve trekking lungo il suggestivo Sentiero degli Antichi Mestieri, un percorso immerso nella natura che condurrà i partecipanti fino alla storica Fonte Vermeni, l’unica fonte ottocentesca ancora presente nel territorio bagnarese. Antico lavatoio e abbeveratoio, questo luogo rappresenta una preziosa testimonianza della civiltà contadina e conserva ancora oggi il fascino di un luogo che per generazioni è stato punto di incontro, di lavoro e di vita quotidiana.

Il cammino proseguirà verso il campo sperimentale dove protagonista assoluto sarà il grano Secrìa, antica varietà autoctona bagnarese, recuperata e valorizzata negli ultimi anni dall’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina. Un percorso di tutela culminato in un importante riconoscimento istituzionale: con Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 21 maggio 2026 il grano Secrìa è stato ufficialmente iscritto all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, entrando così a far parte del patrimonio agricolo italiano da custodire e valorizzare. Un traguardo che rende orgogliosa l’intera comunità bagnarese e conferma il valore di questa antica varietà come simbolo di biodiversità, sostenibilità e identità territoriale. Tra falci, covoni e racconti, i partecipanti potranno assistere e prendere parte alla mietitura, riscoprendo i gesti di un tempo e il profondo legame tra l’uomo e la terra, in un’esperienza che unisce memoria, partecipazione e rispetto per la natura.

Le melodie della tradizione popolare faranno da colonna sonora all’intera manifestazione

Le melodie della tradizione popolare, interpretate da Rocco Cardona insieme a Rocco Gullo, faranno da colonna sonora all’intera manifestazione, regalando emozioni e riportando in vita il fascino delle antiche feste contadine. Il viaggio si concluderà con una degustazione pensata per raccontare il grano Secrìa attraverso il gusto: pane, pasta, gelato e altre preparazioni realizzate con questa antica varietà saranno protagoniste di un percorso enogastronomico che le vedrà esaltate dall’abbinamento con alcune delle migliori eccellenze calabresi. Un incontro di sapori autentici, dove tradizione, qualità e biodiversità si fondono per offrire un’esperienza capace di raccontare il meglio della nostra terra.

La Festa della Mietitura è molto più di un evento: è un’occasione per ritrovarsi e condividere emozioni

La Festa della Mietitura è molto più di un evento: è un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni, riscoprire il valore delle proprie radici e lasciarsi conquistare dalla bellezza di un territorio che custodisce tradizioni uniche. È una giornata da vivere insieme, tra natura, musica, cultura e sapori autentici, celebrando un patrimonio che appartiene a tutti e che continua a guardare al futuro. Una festa aperta a famiglie, escursionisti, appassionati di tradizioni e a chiunque voglia trascorrere una giornata diversa, fatta di sorrisi, convivialità e autentica bellezza. Perché ogni chicco di grano racconta una storia e ogni storia diventa futuro quando viene condivisa. La partecipazione è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione.

Info e prenotazioni: 349 5241945 – 345 3378270.