Reggio Calabria, a Gallico la 10ª edizione della Sagra della Salsiccia

“Un appuntamento da non perdere. Una manifestazione da non mancare. Un programma di gran rilievo. Un inizio Agosto da timbrare. Gallico Superiore e la città di Reggio Calabria si preparano alla decima edizione della Sagra della Salsiccia“, lo afferma in una nota l’Associazione “Amici del Campo”. “La “Decima” di una lunga storia di divertimento degustando la prelibatezze reggine a base di salsiccia locale. Gustosi panini allestiti con arte e passione. Buon cibo da gustare in una splendida atmosfera di cordialità dinanzi ad entusiasmanti concerti che allieteranno le notti di inizio agosto sul magnifico panorama dello Stretto. Dal 7 al 9 agosto presso il piazzale dello stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore a pochi minuti dal centro città di Reggio Calabria”, spiega la nota.
Tutte le sere concerti con la “Ciccio Nucera Band”, la splendida Tiziana Serraino, Dance Tarantella e l’inossidabile Mimmo Cavallaro. Luna Park con speciali attrazioni per grandi e piccini. Previsti anche i fuochi pirotecnici a cura della ditta Foti di Sinopoli.