Reggio, a Palazzo Campanella le audizioni sul “Servizio di Sociologia della Calabria”: confronto costruttivo in Terza Commissione

Si è riunita nella mattinata di martedì 30 giugno 2026, alle ore 11:00, la Terza Commissione consiliare “Sanità, Attività Sociali e Formative” del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dall’On. Angelo Brutto. Al centro dei lavori si è tenuto un importante e proficuo momento di confronto nell’ambito dell’esame della Proposta di Legge n. 59/13^, finalizzata all’istituzione del “Servizio di Sociologia della Calabria”. La seduta ha registrato la partecipazione attiva dei consiglieri regionali, tra cui le proponenti del testo normativo On. Luciana De Francesco e On. Daniela Iriti.

Il tavolo istituzionale si è arricchito grazie alle autorevoli audizioni dei massimi rappresentanti del mondo della sociologia

Il tavolo istituzionale si è arricchito grazie alle autorevoli audizioni dei massimi rappresentanti del mondo della sociologia a livello locale e nazionale. Sono intervenuti il dott. Ugo Bianco, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Calabria, il dott. Antonio Sposito, Presidente dell’Associazione Sociologi Italiani (ASI) e il dott. Davide Franceschiello, Segretario Generale dell’ASI. “Il confronto è sempre un valore imprescindibile – è stato evidenziato a margine dei lavori – soprattutto quando si traduce in un contributo concreto e scientifico alla costruzione delle leggi del nostro territorio”.

Ai relatori è stato rivolto un sincero ringraziamento per la disponibilità, per l’alto profilo delle competenze messe a disposizione dei commissari e per il prezioso apporto documentale fornito all’attività legislativa. L’obiettivo cardine della proposta di legge è quello di potenziare e modernizzare l’intero sistema dei servizi sociali e socio-sanitari in Calabria. Attraverso l’inserimento strutturato della figura del sociologo, la Regione punta a valorizzare una disciplina fondamentale per l’analisi e la lettura scientifica dei bisogni delle comunità locali, per una più efficace programmazione territoriale e per il contrasto preventivo ai fenomeni di disagio, quali la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze e le fragilità familiari. Grazie ai contributi raccolti in questa giornata di audizioni, il testo normativo si avvia verso i successivi passaggi d’aula con l’ambizione di strutturare servizi pubblici che siano sempre più efficienti, vicini alle reali esigenze dei cittadini e pronti a rispondere con efficacia alle nuove e complesse sfide sociali della Calabria.